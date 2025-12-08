AKTIE IM FOKUS
Carl Zeiss Meditec unter Druck - Konzernchef muss gehen
- Überraschender Abgang von Zeiss-Chef verunsichert Anleger.
- Aktienkurs fiel auf 39,90 Euro, tiefster Stand seit 2017.
- Nachfolger wird gesucht, Pecher übernimmt 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der überraschende Abgang des Konzernchefs von Carl Zeiss Meditec hat die Anleger am Montag verunsichert. Der Aktienkurs fiel bis auf 39,90 Euro und damit auf ein weiteres Tief seit 2017; zuletzt notierten die Papiere bei 41,94 Euro noch rund dreieinhalb Prozent im Minus.
Der Aufsichtsrat und Konzernchef Maximilian Foerst einigten sich laut einer Mitteilung einvernehmlich, die Tätigkeit von Foerst zum 31.12.2025 zu beenden. Ein Nachfolger wird gesucht, bis dahin soll der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Pecher ab 01.01.2026 die Leitung übernehmen./mis/jha/
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 42,44 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -18,15 %/+30,96 % bedeutet.
