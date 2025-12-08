Carl Zeiss Meditec unter Druck - Konzernchef muss gehen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 42,44 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -18,15 %/+30,96 % bedeutet.