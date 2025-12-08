    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    UNTERNEHMEN vom 08.12.2025 - 15.15 Uhr

    • Klöckner & Co könnte von Worthington übernommen werden.
    • IBM plant milliardenschweren Kauf von Confluent.
    • Hornbach senkt Ausblick wegen schwacher Geschäfte.
    ROUNDUP 2: Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington

    DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co . könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens.

    IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen

    ARMONK/MOUNTAIN VIEW - Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur-Unternehmen Confluent kaufen. Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI, teilte IBM am Montag in Armonk mit. Dazu bietet der Konzern 31 US-Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" bereits über das Vorhaben berichtet. Die Confluent-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund 29 Prozent auf 29,85 Dollar.

    ROUNDUP: Hornbach macht weniger Geschäft als erwartet - Ausblick vorsichtiger

    BORNHEIM/PFALZ - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding bekommt das weiterhin träge Konjunkturumfeld und einen Kostenanstieg zu spüren. Das dritte Geschäftsquartal lief schlechter als gedacht; der Gesamtjahresausblick ist in der Tendenz nun etwas vorsichtiger als bisher. An der Börse kam das am Montag schlecht an.

    ROUNDUP: Stabilus erwartet höchstens stabilen Umsatz - Dividende sinkt deutlich

    KOBLENZ - Der Automobilzulieferer Stabilus bekommt das schwache Marktumfeld weiter zu spüren. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 rechnet das Management deshalb mit einem höchstens stabilen Umsatz. Zudem will das Unternehmen die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 von 1,35 Euro auf 0,35 Euro je Aktie kappen, wie es am Montag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen in Koblenz mitteilte. Analysten hatten bei Umsatz und Dividende mehr erwartet. An der Börse kommt dies nicht gut an.

    Trump: Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein

    WASHINGTON - Laut US-Präsident Donald Trump könnte der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft ein Problem bei den Übernahmeplänen für das Hollywood-Studio Warner Brothers sein. Er verwies auf die anstehende kartellrechtliche Prüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung involviert sein.

    ROUNDUP: TKMS profitiert von vollen Auftragsbüchern - Vorsichtiger Ausblick

    KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr Aufträge eingeworben sowie Umsatz und Gewinn gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen vom laufenden Rüstungsboom. Für das neue Geschäftsjahr gab das Management um Konzernchef Oliver Burkhard zunächst einen vorsichtigen Ausblick - der allerdings bereits im Februar bei der Vorlage des Berichts zum ersten Quartal aktualisiert werden soll. Die Mittelfristziele wurden bestätigt.

    ROUNDUP: VDA erwartet 2026 rund 693.000 neue E-Autos

    BERLIN - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erwartet für das kommende Jahr die Neuzulassung von rund 693.000 neuen reinen Elektroautos (BEV). Das wären demnach rund 30 Prozent mehr als voraussichtlich im Gesamtjahr 2025 zugelassen werden, wie der Verband mitteilte. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

    Galderma erhält mit L'Oréal einen neuen Hauptaktionär

    CLICHY/ZUG - Der Kosmetikkonzern L'Oreal verstärkt sein Engagement beim Schweizer Dermatologiespezialisten Galderma . Die Franzosen wollen 10 Prozent der Galderma-Anteile von den bisherigen Aktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment übernehmen und ihre Beteiligung auf diese Weise auf 20 Prozent verdoppeln, wie sie am Montag in Clichy mitteilten.

    ROUNDUP/EU-Kommission: Vorschläge zum Verbrenner-Aus nächste Woche

    BRÜSSEL - Die EU-Kommission will ihre Vorschläge für mögliche Änderungen am sogenannten Verbrenner-Aus nächste Woche vorstellen. Wie eine Sprecherin der Kommission der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigte, soll das Vorhaben am Dienstag kommender Woche (16.12.) in Straßburg präsentiert werden. Neben Vorschlägen zum Verbrenner-Aus sollen demnach auch weitere Maßnahmen wie eine Batterie-Strategie und Vorschläge für umweltfreundlichere Dienstwagen vorgelegt werden.

    ROUNDUP: Brandt unzufrieden trotz BVB-Sieges - Platz zwei als Ziel

    DORTMUND - Julian Brandt hat bei Borussia Dortmund Platz zwei in der Liga als Ziel bis zum Jahresende ausgerufen. Nach einem nahezu perfekten Bundesliga-Wochenende für den BVB sieht der Offensivspieler sein Team in den beiden noch ausstehenden Spielen beim SC Freiburg und gegen Borussia Mönchengladbach dafür gut gerüstet. "Ich würde mir schon wünschen, dass wir bis Weihnachten nochmal versuchen, die Leipziger zu überholen", sagte Brandt nach dem 2:0 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagabend.

    -X lässt EU-Kommission keine Anzeigen mehr schalten
    -Tui: Reisen wird etwas teurer
    -Foodwatch: EU-Verbot für 'Veggie-Burger' wäre rechtswidrig -Bundesrats-Umweltausschuss gegen Gasförderung vor Borkum -Rolls-Royce liefert mehr als 300 Motoren für Leopard-Panzer -ROUNDUP: Wieder mehr Züge in NRW - Ausbildungsoffensive wirkt -Bahnchefin kündigt Untersuchung zu Stuttgart-21-Verzögerungen an -Mietwagen zu Weihnachten mehr als ein Sechstel teurer -Bahnchefin verspricht sauberere Züge und mehr Sicherheit -Jeder zweite Zug zu spät - aber Bahn soll sauberer werden -Grüne: Söders kanadischer Wunsch-Atommeiler ist 66 Jahre alt -Projekt: Kohlekumpel sollen künftig Chips herstellen
    -Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden -Atombehörde: Umfassende Sanierung der Tschernobyl-Hülle nötig -ROUNDUP: Wo Trumps Zölle am meisten schmerzen - und wo nicht -Söder: Höhere Krankenkassenbeiträge möglichst vermeiden -Wie Temu und Shein dem Einzelhandel vor Weihnachten zusetzen -Butterpreis für Milchbauern 'wirtschaftliches Desaster' -ROUNDUP: Initiativen gegen Kostenexplosion auf Bahnstrecke Hannover - Hamburg°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 3,295 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 763,59 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,67 %/+4,44 % bedeutet.




