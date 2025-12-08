    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Paukenschlag bei Berkshire

    Buffetts rechte Hand geht – Berkshire verliert Todd Combs an JPMorgan

    Die Führungsetage von Warren Buffetts Imperium zeichnete sich lange durch personelle Konstanz aus. Jetzt läuten gleich zwei hochkarätige Abgänge einen Kurswechel in der Post-Buffett-Ära ein.

    Bei Berkshire Hathaway kommt es kurz vor dem angekündigten Führungswechsel zu einem überraschenden Aderlass. Todd Combs, einer der wichtigsten Vertrauten von Warren Buffett und zuletzt Chef des Autoversicherers Geico, verlässt den Investmentgiganten und wechselt zu JPMorgan Chase. Gleichzeitig kündigte der langjährige Finanzchef Marc Hamburg seinen Rückzug an – ein Einschnitt für das Konglomerat in einer sensiblen Phase.

    Combs galt über Jahre als einer der aussichtsreichsten Hoffnungsträger bei Berkshire. Der frühere Hedgefondsmanager kam 2010 ins Unternehmen, um Buffets milliardenschweres Aktienportfolio mitzuverwalten. Später übernahm er die operative Führung von Geico und setzte dort einen erfolgreichen Turnaround um. Buffett selbst sprach im vergangenen Jahr von „spektakulären“ Verbesserungen.

    Damit zählte Combs zu den möglichen Nachfolgern von Versicherungsvorstand Ajit Jain, der inzwischen in den Siebzigern ist. Sein Abgang kommt nun überraschend – und wirft Fragen auf, wie Berkshire künftig sein riesiges Aktienportfolio steuern will, das unter anderem große Beteiligungen an Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola umfasst.

    Bei JPMorgan soll Combs eine zentrale Rolle übernehmen. Er leitet eine neu geschaffene Sicherheits- und Resilienzinitiative, verantwortet einen strategischen Investitionstopf von 10 Milliarden US-Dollar und wird zudem Sonderberater von Vorstandschef Jamie Dimon. Dimon lobte Combs als einen der besten Investoren und Führungspersönlichkeiten seiner Generation.

    Auch auf der Finanzseite ordnet sich Berkshire neu. CFO Marc Hamburg wird seinen Posten im Juni 2026 abgeben. Nachfolger wird Charles Chang, bislang Finanzchef von Berkshire Hathaway Energy. Buffett würdigte Hamburg als unverzichtbare Stütze des Konzerns.

    Die Personalrochaden fallen zeitlich eng mit Buffets eigenem Abschied zusammen. Der 95-jährige Investor hatte angekündigt, sich zum Jahresende als CEO zurückzuziehen. Sein designierter Nachfolger Greg Abel übernimmt damit ein Unternehmen im Umbruch – mit offenen Fragen zur künftigen Investmentstrategie und Führungsstruktur.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
