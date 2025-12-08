Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Maximilian Foerst
- Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Foerst.
- Regelverstoß im Zusammenhang mit Interessenskonflikt.
- Andreas Pecher übernimmt interimistisch die Führung.
JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec trennt sich wegen eines Regelverstoßes von seinem Vorstandschef. Maximilian Foerst werde seine Vorstandstätigkeit am 31. Dezember beenden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Jena mit. Der Manager habe einen Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der Zeiss-Gruppe eingeräumt, der im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im Zeiss-internen Arbeitsumfeld stehe. Ab 1. Januar übernehme Aufsichtsratschef Andreas Pecher übergangsweise die Führung des Unternehmens. Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verlor in einer ersten Reaktion deutlich.
Foersts Regelverstoß liegt den Angaben zufolge einige Jahre zurück. Der Fall stehe nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der Zeiss-Gruppe und dem Geschäft von Carl Zeiss Meditec, hieß es weiter. Das Unternehmen und Foerst hätten sich einvernehmlich geeinigt, dass der Manager seine Vorstandstätigkeit beende.
Der Aufsichtsrat arbeitet nun an der Suche nach einem Nachfolger. Sobald Pecher neben seinem Hauptjob als Vorstandschef der Carl Zeiss AG die gleiche Funktion auch bei der börsennotierten Carl Zeiss Meditec ausübt, soll der frühere MTU-Finanzvorstand Peter Kameritsch den Aufsichtsrat von Carl Zeiss Meditec führen. Pecher werde sein Aufsichtsratsmandat zuvor niederlegen./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 42,34 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -18,15 %/+30,96 % bedeutet.
https://www.elektroniknet.de/medizintechnik/medtech-komponenten/op-verfahren-von-carl-zeiss-fuer-deutschen-zukunftspreis-nominiert.227545.html
General ist es eine super Unternehmen.
Die vola ist auch dem niedrigen free Float zu Schulden. Das mache so eine Aktie zum Spielball der großen
Vor allem weil vor 2-3 Jahren noch davon gesprochen wurde dass die EBIT Marge langfristig bei deutlich über 20% liegen soll. D.h. die langfristigen Aussichten haben sich deutlich verschlechtert.