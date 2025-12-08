    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Maximilian Foerst

    Für Sie zusammengefasst
    • Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Foerst.
    • Regelverstoß im Zusammenhang mit Interessenskonflikt.
    • Andreas Pecher übernimmt interimistisch die Führung.
    Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Maximilian Foerst
    Foto: Arne Dedert - DPA

    JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec trennt sich wegen eines Regelverstoßes von seinem Vorstandschef. Maximilian Foerst werde seine Vorstandstätigkeit am 31. Dezember beenden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Jena mit. Der Manager habe einen Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der Zeiss-Gruppe eingeräumt, der im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im Zeiss-internen Arbeitsumfeld stehe. Ab 1. Januar übernehme Aufsichtsratschef Andreas Pecher übergangsweise die Führung des Unternehmens. Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verlor in einer ersten Reaktion deutlich.

    Foersts Regelverstoß liegt den Angaben zufolge einige Jahre zurück. Der Fall stehe nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der Zeiss-Gruppe und dem Geschäft von Carl Zeiss Meditec, hieß es weiter. Das Unternehmen und Foerst hätten sich einvernehmlich geeinigt, dass der Manager seine Vorstandstätigkeit beende.

    Der Aufsichtsrat arbeitet nun an der Suche nach einem Nachfolger. Sobald Pecher neben seinem Hauptjob als Vorstandschef der Carl Zeiss AG die gleiche Funktion auch bei der börsennotierten Carl Zeiss Meditec ausübt, soll der frühere MTU-Finanzvorstand Peter Kameritsch den Aufsichtsrat von Carl Zeiss Meditec führen. Pecher werde sein Aufsichtsratsmandat zuvor niederlegen./stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 42,34 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -18,15 %/+30,96 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
