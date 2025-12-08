UBS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 86,09EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John C. Hodulik

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



