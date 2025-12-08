UBS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 86,09EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte