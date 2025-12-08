Wadephul skeptisch zu Macrons Zoll-Aussagen gegen China

PEKING (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt nach der Drohung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Zöllen gegen China vor einem "Ping-Pong-Effekt". Er sei skeptisch, dass mehr Zölle mehr helfen, sagte der CDU-Politiker in Peking. "Deutschland vertritt grundsätzlich keine Politik des Protektionismus. Aber die chinesische Seite muss erkennen, dass sie in diesem Bereich etwas machen muss", forderte er von seinen Gastgebern.

Maßnahmen wie Zölle sollten nur als "Ultima Ratio" betrachtet werden, betonte der Deutsche. "Denn wenn man sich in so einen Kreislauf hinein begibt, dann gibt es meistens einen Ping-Pong-Effekt oder eine Spirale mit weiteren Gegenreaktionen, und das schadet nur dem freien Handel", sagte Wadephul.