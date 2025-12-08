    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul skeptisch zu Macrons Zoll-Aussagen gegen China

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul warnt vor "Ping-Pong-Effekt" bei Zöllen.
    • Skepsis, dass Zölle wirklich helfen können.
    • Zölle nur als "Ultima Ratio" betrachten, betont er.

    PEKING (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt nach der Drohung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Zöllen gegen China vor einem "Ping-Pong-Effekt". Er sei skeptisch, dass mehr Zölle mehr helfen, sagte der CDU-Politiker in Peking. "Deutschland vertritt grundsätzlich keine Politik des Protektionismus. Aber die chinesische Seite muss erkennen, dass sie in diesem Bereich etwas machen muss", forderte er von seinen Gastgebern.

    Maßnahmen wie Zölle sollten nur als "Ultima Ratio" betrachtet werden, betonte der Deutsche. "Denn wenn man sich in so einen Kreislauf hinein begibt, dann gibt es meistens einen Ping-Pong-Effekt oder eine Spirale mit weiteren Gegenreaktionen, und das schadet nur dem freien Handel", sagte Wadephul.

    Macron ärgert Chinas Handelsüberschuss

    Macron hatte in einem Interview im Nachgang seines Chinabesuchs vergangene Woche Gegenmaßnahmen gegen China ins Spiel gebracht. "Ich versuche, den Chinesen zu erklären, dass ihr Handelsüberschuss nicht tragbar ist, weil sie dabei sind, ihre eigenen Kunden zu ruinieren, vor allem, indem sie nicht mehr viel von uns importieren", sagte er der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos".

    "Ich habe ihnen gesagt, dass wenn sie nicht reagieren, wir Europäer in den kommenden Monaten dazu gezwungen wären, starke Maßnahmen zu treffen und die Zusammenarbeit herunterzufahren - ähnlich wie die USA es getan haben - etwa durch Zölle auf chinesische Produkte", sagte Macron./bk/jon/DP/jha






