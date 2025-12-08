Einmal um die Welt im Privatjet – CONSUL Weltreisen präsentiert die Weltreise „Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition“

Hannover, 08. Dezember 2025 – Mit der neuen Weltreise „Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition“ präsentiert CONSUL Weltreisen eines der exklusivsten Reisekonzepte des Jahres 2026. Die 21-tägige Weltumrundung im eigens konfigurierten Privatjet richtet sich an maximal 40 Gäste, die die Welt in einer außergewöhnlichen Kombination aus Kultur, Luxus, Natur, Entspannung und Golferlebnissen entdecken möchten.

Das Reisen im Privatjet ermöglicht ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz: Koffer morgens vor die Tür stellen, abends auf einem neuen Kontinent eingecheckt sein. Kein Umsteigen, keine Warteschlangen – stattdessen First-Class-Komfort in kleiner, persönlicher Reisegruppe. Die Reise findet vom 21. November bis 12. Dezember 2026 statt und ist zugleich eine Hommage an Kreuzflug-Pionier Dieter Forsen, dessen Vision exklusives Reisen geprägt hat.

„Manche Reisen sind schön. Andere sind unvergesslich. Und dann gibt es jene, die man nur einmal im Leben macht. Unsere Weltreise 2026 gehört zu Letzteren.“ – Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer CONSUL Weltreisen

Die Route führt von Wien über St. Martin in der Karibik in die Atacama-Wüste in Chile, weiter auf die Osterinsel, nach Bora Bora in Französisch-Polynesien, zum Great Barrier Reef und in den Daintree-Regenwald in Australien, anschließend in die spirituelle Kulturlandschaft Yogyakartas in Indonesien, weiter zu Angkor Wat in Kambodscha und schließlich in die magische Wüste von Al Ula in Saudi-Arabien. Jede Destination bietet ein eigenes Kapitel dieser Weltreise – ein dramaturgisch aufgebautes Gesamterlebnis aus Natur, Geschichte, Kultur und Augenblicken, die bleiben.

Hans-Joachim Bischoff: „Auf dieser Reise wird zugleich die Vielfalt weltweiter Religionen erlebbar – von polynesischen Ursprungsritualen über christlich geprägte Inselwelten, buddhistische und hinduistische Tempel bis hin zum islamischen Kulturraum.“

Begleitet wird dies durch eine herausragende Auswahl an UNESCO-Welterbestätten wie Borobudur, Angkor Wat, Hegra sowie historischen Kultplätzen der Osterinsel und weiteren bedeutenden Orten entlang der Route. So entsteht ein kulturelles Weltpanorama, das Spiritualität, Geschichte, Architektur und Natur mit Genuss, Ruhe und Komfort vereint.