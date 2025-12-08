AKTIE IM FOKUS
Stabilus nach Zahlen auf Tief seit April - Schwacher Ausblick
- Stabilus-Aktien fallen um bis zu 9% auf 18,78 Euro.
- Ausblick für Umsatz bis 2026 bleibt stabil, unsicher.
- Dividende sinkt von 1,35 Euro auf 35 Cent je Aktie.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Montag im Zuge der finalen Geschäftszahlen von Stabilus kein gutes Haar am Ausblick gelassen. Die Titel des Druckgasfeder-Spezialisten sackten am Montag schon zum Auftakt deutlich ab und verstärkten ihre Talfahrt am Nachmittag nochmals etwas. Zuletzt büßten die Aktien bis zu neun Prozent auf 18,78 Euro ein. Sie rutschten damit in Richtung des Rekordtiefs vom April, das bei 17,48 Euro liegt.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 rechnet das Management mit einem höchstens stabilen Umsatz. Laut Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research ist der Ausblick geprägt von Marktunsicherheiten. Experte Akshat Kacker von JPMorgan schrieb, die Umsatzspanne sei negativ zu werten, denn sie sei mit einem niedrigen unteren Ende weit gefasst. Beide Experten waren sich einig, dass die finalen Zahlen die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will Stabilus von 1,35 Euro auf 35 Cent je Aktie kappen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,43 % und einem Kurs von 19,00 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 474,24 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +61,46 %/+134,38 % bedeutet.
Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.