    Stabilus nach Zahlen auf Tief seit April - Schwacher Ausblick

    • Stabilus-Aktien fallen um bis zu 9% auf 18,78 Euro.
    • Ausblick für Umsatz bis 2026 bleibt stabil, unsicher.
    • Dividende sinkt von 1,35 Euro auf 35 Cent je Aktie.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Montag im Zuge der finalen Geschäftszahlen von Stabilus kein gutes Haar am Ausblick gelassen. Die Titel des Druckgasfeder-Spezialisten sackten am Montag schon zum Auftakt deutlich ab und verstärkten ihre Talfahrt am Nachmittag nochmals etwas. Zuletzt büßten die Aktien bis zu neun Prozent auf 18,78 Euro ein. Sie rutschten damit in Richtung des Rekordtiefs vom April, das bei 17,48 Euro liegt.

    Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 rechnet das Management mit einem höchstens stabilen Umsatz. Laut Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research ist der Ausblick geprägt von Marktunsicherheiten. Experte Akshat Kacker von JPMorgan schrieb, die Umsatzspanne sei negativ zu werten, denn sie sei mit einem niedrigen unteren Ende weit gefasst. Beide Experten waren sich einig, dass die finalen Zahlen die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will Stabilus von 1,35 Euro auf 35 Cent je Aktie kappen./tih/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,43 % und einem Kurs von 19,00 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 474,24 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +61,46 %/+134,38 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
