JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte auf vergleichbarer Basis um drei Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die im Februar anstehenden Quartals- und Geschäftsjahreszahlen./rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 83,26EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

