Nicht Advantest oder Softbank – dieser KI-Trüffel aus Japan ist der Hit!

Besonders im Bereich der IC-Substrate – essenziell für Hochleistungsrechner, Rechenzentren und KI-Server – besitzt Ibiden eine starke Marktstellung. Während Wettbewerber wie Ajinomoto, Unimicron oder Ibex mehr Aufmerksamkeit erhalten, agiert Ibiden oft unter dem Radar – dafür mit hoher technologischer Tiefe und einem treuen Kundenstamm aus der globalen IT-Industrie.

Ibiden aus Gifu zählt seit Jahrzehnten zu den spezialisierteren, aber technologisch führenden Namen der japanischen Elektronikindustrie. Das Unternehmen produziert unter anderem hochwertige Leiterplatten, High-End-Substrate für Halbleiter, keramische Komponenten und Filtertechnologien.

Starkes zweites Quartal – Erwartungen deutlich übertroffen

Der auf Elektronik spezialisierte Hersteller hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen den Anteilseignern zurechenbaren Gewinn von 22,1 Milliarden Yen (rund 131 Mio. Euro) erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber 20,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoumsatz wuchs im Sechsmonatszeitraum bis zum 30. September um 7,7 Prozent auf 195,5 Milliarden Yen (etwa 1,16 Mrd. Euro), verglichen mit 181,6 Milliarden Yen (rund 1,08 Mrd. Euro) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte Ibiden die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Der Grund für die Verbesserung: Während klassische PC- und Standard-Server-Produkte im ersten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurückblieben, explodierte die Nachfrage nach hochwertigen Substraten für generative KI-Anwendungen. Die abrufstarken KI-Kunden sorgten für höhere Produktionsvolumina und bessere Margen.

Prognoseerhöhung für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26

Für das bis zum 31. März 2026 laufende Geschäftsjahr wird der Nettoumsatz auf 415.000 Millionen JPY (ca. 2,41 Mrd. Euro) angehoben, nach vorher 410.000 Millionen JPY. Das operative Ergebnis soll 55.000 Millionen JPY erreichen (rund 320 Mio. Euro), statt der ursprünglich geplanten 48.000 Millionen JPY. Der Gewinn für die Anteilseigner steigt von 28.000 auf 34.000 Millionen JPY (ca. 197 Mio. Euro). Das EPS wird nun bei 243,52 JPY erwartet, statt der zuvor prognostizierten 200,56 JPY.

Jubiläumsdividende als zusätzlicher Impuls

Zum Geschäftsjahr kündigt Ibiden eine Jubiläumsdividende von 10,00 JPY je Aktie an. Ausgezahlt wurde sie am 25. November 2025. Die Gesamtausschüttung belief sich auf 4.196 Millionen JPY – ein starkes Signal an langfristige Investoren, das die Ertragskraft und den Cashflow unterstreicht.

Aktiensplit sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Parallel bereitet das Unternehmen einen Aktiensplit vor, der die Handelbarkeit erhöhen und neue Privatanleger anziehen dürfte. Gerade in Japan ist die Kombination aus soliden Ergebnissen, Wachstum in Zukunftssegmenten und attraktiver Aktienstruktur ein Trigger für verstärkte Mittelzuflüsse – sichtbar an den jüngsten Kursbewegungen.

Mein Tipp: Vor dem Aktiensplit zugreifen!

Die Kombination aus starken KI-Aufträgen, klarer Prognoseanhebung und einem bevorstehenden Aktiensplit macht Ibiden zu einem der interessantesten Technologiewerte des Landes. Wer die Aktie grundsätzlich für attraktiv hält, sollte eher früher als später zugreifen – idealerweise noch vor dem Aktiensplit, der in den meisten Fällen zusätzliches Anlegerinteresse erzeugt.

Anleger die sich lieber auf die Lauer legen, sollten in der Nähe der 50-Tage-Linie zugreifen. Die verläuft bei 64,60 Euro aktuell. Zieht die Aktie allerdings wieder über 70 Euro, dann sollte der Plan aufgegeben werden.

