    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIbiden AktievorwärtsNachrichten zu Ibiden

    Japans heimlicher KI-Star!

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Advantest oder Softbank – dieser KI-Trüffel aus Japan ist der Hit!

    Mit einem Plus von 138 Prozent hat dieser KI-Wert seit Jahresbeginn Advantest und Softbank klar hinter sich gelassen. Prognoseerhöhung, Aktiensplit und Jubiläumsdividende dürften den Abstand größer werden lassen!

    Für Sie zusammengefasst
    • Ibiden übertrifft Erwartungen mit 7,5% Gewinnsteigerung.
    • Prognose für 2025/26 angehoben, EPS steigt auf 243,52 JPY.
    • Aktiensplit und Jubiläumsdividende erhöhen Anlegerinteresse.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Japans heimlicher KI-Star! - Nicht Advantest oder Softbank – dieser KI-Trüffel aus Japan ist der Hit!
    Foto: Morio Taga - Jiji Press Photo

    Ibiden aus Gifu zählt seit Jahrzehnten zu den spezialisierteren, aber technologisch führenden Namen der japanischen Elektronikindustrie. Das Unternehmen produziert unter anderem hochwertige Leiterplatten, High-End-Substrate für Halbleiter, keramische Komponenten und Filtertechnologien.

    Besonders im Bereich der IC-Substrate – essenziell für Hochleistungsrechner, Rechenzentren und KI-Server – besitzt Ibiden eine starke Marktstellung. Während Wettbewerber wie Ajinomoto, Unimicron oder Ibex mehr Aufmerksamkeit erhalten, agiert Ibiden oft unter dem Radar – dafür mit hoher technologischer Tiefe und einem treuen Kundenstamm aus der globalen IT-Industrie.

     

     

    Starkes zweites Quartal – Erwartungen deutlich übertroffen

    Der auf Elektronik spezialisierte Hersteller hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen den Anteilseignern zurechenbaren Gewinn von 22,1 Milliarden Yen (rund 131 Mio. Euro) erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber 20,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum.

    Der Nettoumsatz wuchs im Sechsmonatszeitraum bis zum 30. September um 7,7 Prozent auf 195,5 Milliarden Yen (etwa 1,16 Mrd. Euro), verglichen mit 181,6 Milliarden Yen (rund 1,08 Mrd. Euro) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte Ibiden die Erwartungen der Analysten übertreffen.

    Der Grund für die Verbesserung: Während klassische PC- und Standard-Server-Produkte im ersten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurückblieben, explodierte die Nachfrage nach hochwertigen Substraten für generative KI-Anwendungen. Die abrufstarken KI-Kunden sorgten für höhere Produktionsvolumina und bessere Margen.

    Prognoseerhöhung für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26

    Für das bis zum 31. März 2026 laufende Geschäftsjahr wird der Nettoumsatz auf 415.000 Millionen JPY (ca. 2,41 Mrd. Euro) angehoben, nach vorher 410.000 Millionen JPY. Das operative Ergebnis soll 55.000 Millionen JPY erreichen (rund 320 Mio. Euro), statt der ursprünglich geplanten 48.000 Millionen JPY. Der Gewinn für die Anteilseigner steigt von 28.000 auf 34.000 Millionen JPY (ca. 197 Mio. Euro). Das EPS wird nun bei 243,52 JPY erwartet, statt der zuvor prognostizierten 200,56 JPY.

    Jubiläumsdividende als zusätzlicher Impuls

    Zum Geschäftsjahr kündigt Ibiden eine Jubiläumsdividende von 10,00 JPY je Aktie an. Ausgezahlt wurde sie am 25. November 2025. Die Gesamtausschüttung belief sich auf 4.196 Millionen JPY – ein starkes Signal an langfristige Investoren, das die Ertragskraft und den Cashflow unterstreicht.

    Aktiensplit sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

    Parallel bereitet das Unternehmen einen Aktiensplit vor, der die Handelbarkeit erhöhen und neue Privatanleger anziehen dürfte. Gerade in Japan ist die Kombination aus soliden Ergebnissen, Wachstum in Zukunftssegmenten und attraktiver Aktienstruktur ein Trigger für verstärkte Mittelzuflüsse – sichtbar an den jüngsten Kursbewegungen.

    Mein Tipp: Vor dem Aktiensplit zugreifen!

    Die Kombination aus starken KI-Aufträgen, klarer Prognoseanhebung und einem bevorstehenden Aktiensplit macht Ibiden zu einem der interessantesten Technologiewerte des Landes. Wer die Aktie grundsätzlich für attraktiv hält, sollte eher früher als später zugreifen – idealerweise noch vor dem Aktiensplit, der in den meisten Fällen zusätzliches Anlegerinteresse erzeugt.

    Anleger die sich lieber auf die Lauer legen, sollten in der Nähe der 50-Tage-Linie zugreifen. Die verläuft bei 64,60 Euro aktuell. Zieht die Aktie allerdings wieder über 70 Euro, dann sollte der Plan aufgegeben werden. 

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Japans heimlicher KI-Star! Nicht Advantest oder Softbank – dieser KI-Trüffel aus Japan ist der Hit! Mit einem Plus von 138 Prozent hat dieser KI-Wert seit Jahresbeginn Advantest und Softbank klar hinter sich gelassen. Prognoseerhöhung, Aktiensplit und Jubiläumsdividende dürften den Abstand größer werden lassen!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     