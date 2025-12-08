Auch Paramount will Warner Bros Discovery kaufen - Konkurrenz zu Netflix-Gebot
- Paramount bietet 30 USD pro Warner-Aktie in Bar.
- Gesamtangebot von 108,4 Milliarden Dollar für Warner.
- Netflix plant Übernahme, Paramount will dazwischenfunken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Medienkonzern Paramount will dem Rivalen Netflix bei dessen geplanter Übernahme von Warner Brothers Discovery dazwischenfunken. Paramount-Chef David Ellison bietet 30 US-Dollar in bar für jede Aktie des Hollywood-Veteranen Warner Bros. und legt damit inklusive Schulden insgesamt 108,4 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Montag in New York mitteilte. Die Warner-Aktie zog nach Handelsstart um 7 Prozent auf 27,94 Dollar an.
Vergangene Woche hatte sich der Streamingriese Netflix mit Warner auf eine Übernahme geeinigt. Netflix hatte dafür inklusive Schulden 82,7 Milliarden Dollar angeboten, hat es aber auch nur auf das Studiogeschäft und den Streamingdienst abgesehen. Die TV-Sender der Gruppe - darunter auch CNN - sollen unter dem Namen Discovery Global in eine eigenständige Firma abgespalten werden./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 83,48 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -5,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 351,97 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.390,00USD was eine Bandbreite von +32,29 %/+1.571,68 % bedeutet.
