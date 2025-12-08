Mars darf Pringles kaufen

Zahlreiche bekannte Marken



Mars ist in Deutschland bekannt für Schokoriegel (Mars, Snickers, Bounty), Kaugummisorten wie Airwaves und Wrigley's Extra, Tiernahrung (Whiskas, Chappi) sowie Grundnahrungsmittel wie Reis (Ben's Original) und Nudelgerichte (Mirácoli). Der Konzern hat mehr als 150.000 Mitarbeiter. Kellanova kennen Verbraucher von Marken wie Pringles und Kellogg's./mjm/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kellanova Aktie

Die Kellanova Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 71,74 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kellanova Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Kellanova bezifferte sich zuletzt auf 24,95 Mrd..

Kellanova zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.