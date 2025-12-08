    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKellanova AktievorwärtsNachrichten zu Kellanova

    EU-Kommission genehmigt Übernahme

    Mars darf Pringles kaufen

    date 2025-12-08
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der US-Süßwarenkonzern Mars darf den Snackhersteller Kellanova übernehmen. Die EU-Kommission genehmigte die Fusion ohne Auflagen, wie sie in Brüssel mitteilte. Die Behörde hat keine Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in Europa beeinträchtigen könnte.

    Die Kommission hatte untersucht, ob Mars durch die erweiterte Produktpalette seine Verhandlungsmacht gegenüber Einzelhändlern deutlich steigern und dadurch etwa höhere Preise durchsetzen könnte. Die Kellanova-Produkte würden Mars' Position in Verhandlungen mit Händlern nicht wesentlich stärken, hieß es nun.

    Zahlreiche bekannte Marken

    Mars ist in Deutschland bekannt für Schokoriegel (Mars, Snickers, Bounty), Kaugummisorten wie Airwaves und Wrigley's Extra, Tiernahrung (Whiskas, Chappi) sowie Grundnahrungsmittel wie Reis (Ben's Original) und Nudelgerichte (Mirácoli). Der Konzern hat mehr als 150.000 Mitarbeiter. Kellanova kennen Verbraucher von Marken wie Pringles und Kellogg's./mjm/DP/men

     

    Die Kellanova Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 71,74 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kellanova Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kellanova bezifferte sich zuletzt auf 24,95 Mrd..

    Kellanova zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.




