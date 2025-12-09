350 US-Dollar im Visier: Zündet Apple 2026 die KI-Rakete?

Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einer robusten Nachfrage nach dem iPhone 17 bis zum Jahresende. Dies gelte auch für China. Apple habe zuletzt wiederholt die Erwartungen der Wall Street für das Dezemberquartal übertroffen. Zudem zeichne sich eine starke Weihnachtssaison ab.

Zur Begründung verweisen die Wedbush-Analysten um Dan Ives auf einen Wendepunkt bei der Künstlichen Intelligenz. "Wir erhöhen unser Kursziel von 320 US-Dollar auf 350 US-Dollar, da wir davon ausgehen, dass 2026 endlich das Jahr sein wird, in dem Apple tatsächlich in die KI-Revolution einsteigt", schrieb das Team.

Wedbush sieht klare Signale dafür, dass Apple seine KI-Strategie neu ausrichtet. Nach Einschätzung der Analysten habe das Unternehmen damit begonnen, einen umfassenden Fahrplan für das kommende Jahr zu entwickeln. Dieser starte mit Veränderungen im Management. Der entscheidende Moment werde Anfang 2026 kommen, wenn Apple offiziell eine Partnerschaft mit Googles Gemini-Plattform im Bereich Künstliche Intelligenz bekannt gebe. Diese Kooperation könne für beide Konzerne einen tiefgreifenden Wandel bedeuten.

Ives adressiert dabei ein lange diskutiertes Thema. "Das große Tabuthema bleibt die unsichtbare KI-Strategie. Mit der weltweit größten Verbraucherbasis von 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones ist es jetzt an der Zeit, dass Apple seine KI-Bemühungen beschleunigt", so der Analyst.

Aus Sicht von Wedbush schlummert hier erhebliches Ertragspotenzial. Die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz könnte Apple in den kommenden Jahren einen zusätzlichen Gewinn von 75 bis 100 US-Dollar je Aktie einbringen. Auch bei der Führung des Konzerns erwarten die Analysten Kontinuität.

"Wir glauben auch, dass Tim Cook mindestens bis Ende 2027 CEO von Apple bleiben wird, um Apple durch diesen wichtigen technologischen Wandel im Bereich KI in Cupertino zu begleiten."

Diese Einschätzung passt zu den jüngsten Personalentscheidungen. Apple hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass John Giannandrea, Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, seinen Posten abgibt und dem Unternehmen bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2026 beratend zur Seite stehen wird. Sein Nachfolger wird Amar Subramanya, der von Microsoft zu Apple wechselt. Zuvor war Subramanya 16 Jahre lang bei Google tätig und arbeitete dort unter anderem an der Entwicklung des KI-Assistenten Gemini.

Wedbush bewertet diesen Schritt als Signal. "Wir glauben, dass Subramanya die richtige Besetzung zur richtigen Zeit ist, da die Uhr für Apples KI-Strategie im nächsten Jahr tickt", so Ives und sein Team. Externe Neueinstellungen seien notwendig, um der KI-Strategie eine neue Kultur und eine neue technologische DNA zu geben.

Nach Einschätzung der Analysten spiegelt der aktuelle Aktienkurs diese Perspektiven noch nicht wider. Ein sogenannter KI-Aufschlag sei bei Apple bislang nicht eingepreist. Das mache den Konzern zu einem attraktiven Large-Cap-Technologiewert für das restliche Jahr und für 2026.

"Wir glauben, dass es einen großen Neustart im Bereich KI geben wird, mit mehr externen Neueinstellungen von Cook und seinem Team, um Apple in Sachen KI auf den richtigen Weg zu bringen und das Unternehmen gleichzeitig auf die Einführung seiner KI-Siri bis Mitte 2026 vorzubereiten."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



