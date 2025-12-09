    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    iPhone, KI-Siri, China

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    350 US-Dollar im Visier: Zündet Apple 2026 die KI-Rakete?

    Ein höheres Kursziel, neue Köpfe und eine mögliche KI-Allianz mit Google. Analysten sehen 2026 als Wendepunkt für Apple. Warum der Markt das KI-Potenzial noch unterschätzt und was Anleger wissen müssen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel auf 350 USD erhöht, KI-Potenzial erkannt.
    • Starke iPhone-Nachfrage bis Jahresende erwartet.
    • Managementwechsel signalisiert neue KI-Strategie.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    iPhone, KI-Siri, China - 350 US-Dollar im Visier: Zündet Apple 2026 die KI-Rakete?
    Foto: Christian Charisius/dpa

    Zur Begründung verweisen die Wedbush-Analysten um Dan Ives auf einen Wendepunkt bei der Künstlichen Intelligenz. "Wir erhöhen unser Kursziel von 320 US-Dollar auf 350 US-Dollar, da wir davon ausgehen, dass 2026 endlich das Jahr sein wird, in dem Apple tatsächlich in die KI-Revolution einsteigt", schrieb das Team.

    Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einer robusten Nachfrage nach dem iPhone 17 bis zum Jahresende. Dies gelte auch für China. Apple habe zuletzt wiederholt die Erwartungen der Wall Street für das Dezemberquartal übertroffen. Zudem zeichne sich eine starke Weihnachtssaison ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    258,58€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    296,03€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wedbush sieht klare Signale dafür, dass Apple seine KI-Strategie neu ausrichtet. Nach Einschätzung der Analysten habe das Unternehmen damit begonnen, einen umfassenden Fahrplan für das kommende Jahr zu entwickeln. Dieser starte mit Veränderungen im Management. Der entscheidende Moment werde Anfang 2026 kommen, wenn Apple offiziell eine Partnerschaft mit Googles Gemini-Plattform im Bereich Künstliche Intelligenz bekannt gebe. Diese Kooperation könne für beide Konzerne einen tiefgreifenden Wandel bedeuten.

    Ives adressiert dabei ein lange diskutiertes Thema. "Das große Tabuthema bleibt die unsichtbare KI-Strategie. Mit der weltweit größten Verbraucherbasis von 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones ist es jetzt an der Zeit, dass Apple seine KI-Bemühungen beschleunigt", so der Analyst.

    Aus Sicht von Wedbush schlummert hier erhebliches Ertragspotenzial. Die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz könnte Apple in den kommenden Jahren einen zusätzlichen Gewinn von 75 bis 100 US-Dollar je Aktie einbringen. Auch bei der Führung des Konzerns erwarten die Analysten Kontinuität.

    "Wir glauben auch, dass Tim Cook mindestens bis Ende 2027 CEO von Apple bleiben wird, um Apple durch diesen wichtigen technologischen Wandel im Bereich KI in Cupertino zu begleiten."

    Diese Einschätzung passt zu den jüngsten Personalentscheidungen. Apple hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass John Giannandrea, Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, seinen Posten abgibt und dem Unternehmen bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2026 beratend zur Seite stehen wird. Sein Nachfolger wird Amar Subramanya, der von Microsoft zu Apple wechselt. Zuvor war Subramanya 16 Jahre lang bei Google tätig und arbeitete dort unter anderem an der Entwicklung des KI-Assistenten Gemini.

    Wedbush bewertet diesen Schritt als Signal. "Wir glauben, dass Subramanya die richtige Besetzung zur richtigen Zeit ist, da die Uhr für Apples KI-Strategie im nächsten Jahr tickt", so Ives und sein Team. Externe Neueinstellungen seien notwendig, um der KI-Strategie eine neue Kultur und eine neue technologische DNA zu geben.

    Nach Einschätzung der Analysten spiegelt der aktuelle Aktienkurs diese Perspektiven noch nicht wider. Ein sogenannter KI-Aufschlag sei bei Apple bislang nicht eingepreist. Das mache den Konzern zu einem attraktiven Large-Cap-Technologiewert für das restliche Jahr und für 2026.

    "Wir glauben, dass es einen großen Neustart im Bereich KI geben wird, mit mehr externen Neueinstellungen von Cook und seinem Team, um Apple in Sachen KI auf den richtigen Weg zu bringen und das Unternehmen gleichzeitig auf die Einführung seiner KI-Siri bis Mitte 2026 vorzubereiten."

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    iPhone, KI-Siri, China 350 US-Dollar im Visier: Zündet Apple 2026 die KI-Rakete? Ein höheres Kursziel, neue Köpfe und eine mögliche KI-Allianz mit Google. Analysten sehen 2026 als Wendepunkt für Apple. Warum der Markt das KI-Potenzial noch unterschätzt und was Anleger wissen müssen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     