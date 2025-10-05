    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Gold Royalty

    Gold Royalty

    905 Aufrufe 905 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktie mit + 212 % 2025: Jetzt soll es weitere 10,5 Mill. US-Dollar regnen!

    Gold Royalty bringt 17,5 Mio. Aktien zu 4 US-Dollar an den Markt, um bis zu 70 Mio. US-Dollar einzuwerben. Die Aktie liegt 2025 über 212 Prozent im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold Royalty platziert 17,5 Mio. Aktien zu 4 USD.
    • Ziel: Bis zu 70 Mio. USD für Lizenzgebühr.
    • Aktie 2025 über 212% im Plus, aktuell 3,59 Euro.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Gold Royalty - Aktie mit + 212 % 2025: Jetzt soll es weitere 10,5 Mill. US-Dollar regnen!
    Foto: Mugglehead Magazine

    Gold Royalty gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken über ein Festpreisangebot von 17,5 Millionen Stammaktien zu 4 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von rund 70 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Das Unternehmen erklärte, dass es den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption eingeräumt hat, um bis zu weitere 15 Prozent der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zu erwerben und damit einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 10,5 Millionen US-Dollar zu erzielen.

    Das Unternehmen teilte mit, die Aktien werden vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen an der NYSE American notiert und fügte hinzu, dass der Abschluss des Angebots voraussichtlich am Donnerstag erfolgen werde. Der Nettoerlös würde zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung des Erwerbs einer bestehenden Lizenzgebühr an der Kupfer- und Goldmine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

    Gold Royalty

    -10,33 %
    -4,20 %
    +27,85 %
    +10,36 %
    +214,10 %
    +46,41 %
    -11,74 %
    ISIN:CA38071H1064WKN:A2QPLC

    Die Aktie von Gold Royalty ist am Montag 4,67 Prozent im Minus (16:00 MEZ) und seit Jahresbeginn über 212 Prozent im Plus. Sie wird mit 3,59 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 3,41EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold Royalty Aktie mit + 212 % 2025: Jetzt soll es weitere 10,5 Mill. US-Dollar regnen! Gold Royalty bringt 17,5 Mio. Aktien zu 4 US-Dollar an den Markt, um bis zu 70 Mio. US-Dollar einzuwerben. Die Aktie liegt 2025 über 212 Prozent im Plus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     