Aktie mit + 212 % 2025: Jetzt soll es weitere 10,5 Mill. US-Dollar regnen!

Gold Royalty gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken über ein Festpreisangebot von 17,5 Millionen Stammaktien zu 4 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von rund 70 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Das Unternehmen erklärte, dass es den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption eingeräumt hat, um bis zu weitere 15 Prozent der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zu erwerben und damit einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 10,5 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Das Unternehmen teilte mit, die Aktien werden vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen an der NYSE American notiert und fügte hinzu, dass der Abschluss des Angebots voraussichtlich am Donnerstag erfolgen werde. Der Nettoerlös würde zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung des Erwerbs einer bestehenden Lizenzgebühr an der Kupfer- und Goldmine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Aktie von Gold Royalty ist am Montag 4,67 Prozent im Minus (16:00 MEZ) und seit Jahresbeginn über 212 Prozent im Plus. Sie wird mit 3,59 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 3,41EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.

