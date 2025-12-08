Börsenstart USA - 08.12. - Dow Jones schwach -0,10 %

Der Dow Jones steht bei 47.908,26 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: IBM +1,98 %, Goldman Sachs Group +1,60 %, Microsoft +1,45 %, Cisco Systems +1,37 %, Boeing +1,10 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -2,53 %, 3M -1,68 %, Amgen -1,67 %, Merck & Co -1,63 %, The Home Depot -1,62 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.703,40 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +7,46 %, Micron Technology +3,82 %, ON Semiconductor +3,01 %, Lam Research +2,89 %, ASML Holding NV NY +2,75 %

Flop-Werte: Marvell Technology -5,62 %, Netflix -3,36 %, Lululemon Athletica -2,55 %, Tesla -2,11 %, Amgen -1,67 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:48) bei 6.865,80 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +7,46 %, Wynn Resorts +4,91 %, Jabil +4,26 %, Hewlett Packard Enterprise +4,14 %, Micron Technology +3,82 %

Flop-Werte: Incyte -6,80 %, Air Products & Chemicals -5,67 %, Dollar General Corporation -4,80 %, Ulta Beauty -3,52 %, Dollar Tree -3,49 %