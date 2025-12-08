DAX, Kloeckner & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Kloeckner
|+29,49 %
|Stahl und Bergbau
|🥈
|Confluent Registered (A)
|+28,23 %
|Informationstechnologie
|🥉
|COSMO Pharmaceuticals
|+13,85 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Rigel Pharmaceuticals
|-12,32 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Legend Biotech Corporation
|-12,40 %
|Biotechnologie
|🟥
|TIN INN Holding
|-25,93 %
|Hotels/Tourismus
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|🥈
|The FUTR Corporation
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Q-Gold Resources
|Rohstoffe
|Vulcan Energy Resources
|Rohstoffe
|European Lithium
|Rohstoffe
|Diginex
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|174
|-
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|73
|Pharmaindustrie
|🥉
|BioNTech
|45
|Biotechnologie
|Almonty Industries
|44
|Rohstoffe
|Vonovia
|34
|Immobilien
|Silber
|34
|Rohstoffe
Kloeckner
