JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf die Medizinbranche zugeschnittene KI-Plattform OpenEvidence habe in einer groß angelegten Studie ähnliche Ergebnisse wie die Lösung UpToDate von Wolters Kluwer erzielt, schrieb Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei aber, dass generalistische KI-Modelle wie GPT-5 von OpenAI oder Gemini 3 Pro von Google noch besser abgeschnitten hätten als die beiden klinischen Tools./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 87,74EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

