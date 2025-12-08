    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf die Medizinbranche zugeschnittene KI-Plattform OpenEvidence habe in einer groß angelegten Studie ähnliche Ergebnisse wie die Lösung UpToDate von Wolters Kluwer erzielt, schrieb Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei aber, dass generalistische KI-Modelle wie GPT-5 von OpenAI oder Gemini 3 Pro von Google noch besser abgeschnitten hätten als die beiden klinischen Tools./tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 87,74EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Daniel Kerven
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



