    S&P 500 auf Rekordkurs? JPMorgan wagt große Vorhersage

    JPMorgan erwartet 2026 einen starken S&P 500 – und sieht bei weiteren Zinssenkungen sogar Werte über 8.000. Doch der KI-Boom verschärft wirtschaftliche Risiken.

    Marktausblick 2026 - S&P 500 auf Rekordkurs? JPMorgan wagt große Vorhersage
    Foto: OpenAI

    JPMorgan erwartet für das Jahr 2026 ein starkes Aktienjahr in den Vereinigten Staaten. Die Aktienstrategen um Dubravko Lakos-Bujas setzen für den S&P 500 ein Jahresendziel von 7.500 Punkten. Sie halten sogar mehr für möglich, falls die amerikanische Notenbank Federal Reserve die Zinsen weiter senkt. In diesem Fall könnte der Leitindex nach Einschätzung der Bank über 8.000 Punkte steigen.

    Warum JPMorgan trotz KI-Sorgen optimistisch bleibt

    Die Strategen schreiben in ihrer Analyse, dass hohe Bewertungen gerechtfertigt seien, weil die Märkte ein kräftiges Gewinnwachstum, steigende Investitionen in künstliche Intelligenz und höhere Ausschüttungen an Aktionäre einpreisten. Sie erklären:

    Trotz KI-Blase und Bewertungsbedenken sehen wir die aktuellen hohen Multiplikatoren als zutreffende Vorwegnahme eines überdurchschnittlichen Gewinnwachstums.

    Zudem bleibe der Produktivitätsschub durch KI und Deregulierung unterschätzt.

    Gewinnschub und Zinssenkungen als Treiber

    JPMorgan stützt seine Prognose auf erwartete Gewinnsteigerungen von 13 bis 15 Prozent in den kommenden zwei Jahren. Im dritten Quartal seien die Gewinne laut Datenanbieter FactSet bereits um 13,4 Prozent gestiegen. Die Bank kalkuliert zudem mit zwei weiteren Zinssenkungen der Federal Reserve, bevor eine längere Pause einsetzt. Eine verbesserte Inflationslage könnte zusätzliche Lockerungen und damit den Weg zu einem Stand über 8.000 Punkten freimachen.

    Auch HSBC hat in einer Analyse Ende November das gleiche Kursziel für 2026 ausgegeben.

    Eine zunehmend gespaltene US-Wirtschaft

    Beide Banken warnen vor einer deutlicher werdenden K-förmigen Wirtschaftsentwicklung. Haushalte mit geringem Einkommen kämpfen weiter mit Kaufzurückhaltung, während wohlhabendere Gruppen weiterhin konsumieren. Diese Spaltung beeinflusst die Stimmung an den Märkten. JPMorgan erwartet daher "starke Schwankungen", weil das schwache soziale Fundament mit besseren Perspektiven für große, KI-getriebene Unternehmen kollidiert.

    KI-Investitionen bringen Chancen – und neue Risiken

    Weltweit investieren Unternehmen und Regierungen aggressiv in künstliche Intelligenz. Die Strategen schreiben: "Sowohl Unternehmen als auch Staaten investieren in KI, um Produktivität zu gewinnen und um nicht abgehängt zu werden." Die Dynamik reiche mittlerweile über Technologie-Konzerne hinaus bis in Versorger, Banken, Gesundheitswesen und Logistik.
    Doch diese Entwicklung verschärft die wirtschaftliche Ungleichheit. Die Experten warnen:

    Der KI-Sektor verstärkt die Polarisierung weiter. Die KI-'Wall of Worry' wird noch Jahre bestehen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Saskia Reh
