Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Trotz der letzten 14 Tage positiven Kursentwicklung gibt es Bedenken bezüglich der Analystenmeinungen, die teils als übertrieben angesehen werden. Anleger erwarten ein Comeback der Aktie, insbesondere durch mögliche positive Entscheidungen im Glyphosat-Streit. Die Unsicherheit bleibt, aber viele sehen Potenzial für zukünftiges Wachstum.