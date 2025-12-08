Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
GEA Group
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 1
Performance 1M: -6,42 %
Bayer
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 2
Performance 1M: +29,03 %
Performance 1M: +29,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Trotz der letzten 14 Tage positiven Kursentwicklung gibt es Bedenken bezüglich der Analystenmeinungen, die teils als übertrieben angesehen werden. Anleger erwarten ein Comeback der Aktie, insbesondere durch mögliche positive Entscheidungen im Glyphosat-Streit. Die Unsicherheit bleibt, aber viele sehen Potenzial für zukünftiges Wachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 3
Performance 1M: -11,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 2,5% nach einem Großauftrag der Bundeswehr. Investoren sehen die fundamentalen Daten als stark und erwarten langfristige Aufträge aufgrund geopolitischer Spannungen. Rheinmetall wird als stabil und wachstumsorientiert wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Symrise
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 4
Performance 1M: -4,68 %
Performance 1M: -4,68 %
Vonovia
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 5
Performance 1M: +0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf einen Einstieg bei 20 EUR warten und einen Rückgang unter 25 EUR erwarten, sehen andere die aktuelle Schwäche als Kaufgelegenheit und erhöhen ihre Depotanteile. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 6
Performance 1M: -3,46 %
Performance 1M: -3,46 %
Zalando
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 7
Performance 1M: +5,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um über 70% gefallen, was viele als unnormal empfinden, da Zalando einst über 80 Euro notierte und jetzt unter 23 Euro liegt. Einige sehen Chancen auf Erholung durch mögliche Großinvestoren, während andere auf eine allgemeine Konsumzurückhaltung hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,79%
|PUT: 48,21%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,57 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
