Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 1
Performance 1M: +6,81 %
Performance 1M: +6,81 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 2
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
PNE
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 3
Performance 1M: +1,04 %
Performance 1M: +1,04 %
Kontron
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 4
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen einen Abwärtstrend zeigt, hat sie in den letzten 12 Monaten um 27% zugelegt. Anleger schätzen die günstige Bewertung und das Umsatzwachstum von 15% pro Jahr, sind jedoch besorgt über die Unsicherheiten und den enttäuschenden Kursverlauf. Ein Aktienrückkaufprogramm könnte das Vertrauen stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 5
Performance 1M: +11,03 %
Performance 1M: +11,03 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 6
Performance 1M: -25,72 %
Performance 1M: -25,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige eine Bodenbildung und positive langfristige Perspektiven durch den Aufrüstungstrend sehen, äußern andere Bedenken über negative Analystenbewertungen und kurzfristige Kursrückgänge. Die letzten 14 Tage zeigten eine Kursentwicklung von -%. Die Stimmung ist durch Unsicherheiten und externe Einflüsse geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte