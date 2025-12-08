Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 1
Performance 1M: +29,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Trotz der letzten 14 Tage positiven Kursentwicklung gibt es Bedenken bezüglich der Analystenmeinungen, die teils als übertrieben angesehen werden. Anleger erwarten ein Comeback der Aktie, insbesondere durch mögliche positive Entscheidungen im Glyphosat-Streit. Die Unsicherheit bleibt, aber viele sehen Potenzial für zukünftiges Wachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 2
Performance 1M: -11,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 2,5% nach einem Großauftrag der Bundeswehr. Investoren sehen die fundamentalen Daten als stark und erwarten langfristige Aufträge aufgrund geopolitischer Spannungen. Rheinmetall wird als stabil und wachstumsorientiert wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 3
Performance 1M: -7,27 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 4
Performance 1M: +4,80 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: -1,93 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +7,91 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -5,74 %
