    Bauern stürmen Flughafen Heraklion - Flugbetrieb gestoppt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauernproteste auf Kreta schließen Flughafen Heraklion.
    • Hunderte Demonstranten durchbrechen Absperrungen.
    • Proteste gegen hohe Kosten und fehlende Subventionen.

    HERAKLION (dpa-AFX) - Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben heute zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Heraklion geführt. Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens "Nikos Kazantzakis". Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtet. Touristen sind jedoch kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.

    Bauern fordern Entlastung von hohen Produktionskosten

    Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten, ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Ausschreitungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. Ein Polizeifahrzeug wurde umgestürzt; mindestens ein Beamter wurde verletzt.

    Proteste könnten sich weiter ausweiten

    Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Straßen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt./tt/DP/jha






