    Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

    Bilfinger SE setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort: Im Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2025 erwarb der Konzern weitere eigene Aktien über die Börse.

    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 01. bis 05. Dezember 2025 insgesamt 10.401 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
    • Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
    • Das Gesamtvolumen der bis zum 05. Dezember 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 634.890 Stück.
    • Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
    • Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe lagen zwischen 98,8772 EUR und 102,5146 EUR während des genannten Zeitraums.
    • Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite von Bilfinger SE veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.

    Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,72 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.678,17PKT (-0,11 %).


    Bilfinger

    +3,67 %
    +1,18 %
    +13,44 %
    +12,69 %
    +128,89 %
    +252,20 %
    +297,59 %
    +112,35 %
    +122,68 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
