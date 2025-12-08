    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX pausiert zum Wochenstart – Bayer wird zum Montagsgewinner

    Nahezu komplett eingepreist ist derzeit eine Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch um 25 Basispunkte. Offen ist allerdings die Zeit danach.

    Für 2026 gehen die Erwartungen weit auseinander, der Konsens liegt sicherlich in der Mitte, also bei drei weiteren Senkungen um insgesamt 75 Basispunkte. Hier lauert damit das Überraschungspotenzial, wenn eine halbe Stunde nach der „Pro-forma“-Zinssenkung Fed-Chef Jerome Powell vor die Mikrofone tritt und neben der Entscheidung die aktuellen Konjunktur- und Inflationsprognosen der Notenbank und ihre Implikationen für den weiteren Zinskurs vorstellen wird.

    Die Angst vor Überraschungen in jederlei Hinsicht führt an der Börse in der Regel zur Zurückhaltung, wie wir sie zu Beginn dieser Handelswoche an den großen Handelsplätzen erleben. Im Tagesverlauf konnte der DAX noch ein paar Punkte auf seine Erholung der vergangenen beiden Wochen drauflegen und sich damit von der 24.000er Marke nach oben absetzen. Doch am Nachmittag verließen ihn die Kräfte und die Anleger. Je mehr Luft der Index in den kommenden beiden Tagen zwischen die psychologische Barriere und sich bringen kann, desto komfortabler wäre die Ausgangssituation für alle Eventualitäten und Volatilitäten übermorgen Abend. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.646,80€
    Basispreis
    16,12
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.456,45€
    Basispreis
    16,03
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es ist an diesem ersten Handelstag der Woche schwer, noch weitere kursbeeinflussende Themen neben dem Hauptevent der Woche zu finden. Interessant ist mit Blick auf Gewinner und Verlierer im DAX sicherlich die Bayer-Aktie, die bereits den dritten Montag in Folge die positive Liste anführt. Vor zwei Wochen war es die Nachricht über einen Studienerfolg bei einem potenziellen Blockbuster-Medikament. Vor einer Woche war es die Möglichkeit, mit einer Entscheidung vor dem obersten Gericht der USA alle Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat loswerden zu können.

    Heute nun laufen weitere Analystenkommentare zu den Fortschritten im Pharmabereich und den Auswirkungen eines potenziellen Endes des jahrelangen Rechtsstreits über die Ticker und hieven die Aktie in Richtung 35 Euro. Von der Börsenstory 2026 ist immer mehr die Rede und das Leverkusener Unternehmen kommt so langsam zurück auf so manche Empfehlungsliste, auf der es in den vergangenen Jahren wegen der Häufung von Risiken fehlte.

    Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Christine Romar
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Christine Romar
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss DAX pausiert zum Wochenstart – Bayer wird zum Montagsgewinner Nahezu komplett eingepreist ist derzeit eine Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch um 25 Basispunkte. Offen ist allerdings die Zeit danach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     