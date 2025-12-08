Air Products & Chemicals Aktie verliert signifikant - 08.12.2025

Die Air Products & Chemicals Aktie notiert aktuell bei 206,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -17,95 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Air Products & Chemicals ist ein global führender Anbieter von Industriegasen und chemischen Produkten, bekannt für seine innovativen und nachhaltigen Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Linde und Air Liquide. Das Unternehmen hebt sich durch seine Expertise in Wasserstofftechnologien hervor.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Air Products & Chemicals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,40 %. Im Jahr 2025 gab es für Air Products & Chemicals bisher ein Minus von -20,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Air Products & Chemicals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat -0,40 % 3 Monate -9,49 % 1 Jahr -26,50 %

Informationen zur Air Products & Chemicals Aktie

Es gibt 223 Mio. Air Products & Chemicals Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Air Products & Chemicals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Air Products & Chemicals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Products & Chemicals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.