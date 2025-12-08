    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Products & Chemicals AktievorwärtsNachrichten zu Air Products & Chemicals

    Besonders beachtet!

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Air Products & Chemicals Aktie verliert signifikant - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Air Products & Chemicals Aktie bisher Verluste von -8,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Air Products & Chemicals Aktie.

    Besonders beachtet! - Air Products & Chemicals Aktie verliert signifikant - 08.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Air Products & Chemicals ist ein global führender Anbieter von Industriegasen und chemischen Produkten, bekannt für seine innovativen und nachhaltigen Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Linde und Air Liquide. Das Unternehmen hebt sich durch seine Expertise in Wasserstofftechnologien hervor.

    Air Products & Chemicals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Die Air Products & Chemicals Aktie notiert aktuell bei 206,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -17,95  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.317,78€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Air Products & Chemicals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,49 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,40 %. Im Jahr 2025 gab es für Air Products & Chemicals bisher ein Minus von -20,12 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    Air Products & Chemicals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,62 %
    1 Monat -0,40 %
    3 Monate -9,49 %
    1 Jahr -26,50 %

    Informationen zur Air Products & Chemicals Aktie

    Es gibt 223 Mio. Air Products & Chemicals Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,94 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 08.12. - Dow Jones schwach -0,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Air Products & Chemicals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Air Products & Chemicals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Products & Chemicals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Air Products & Chemicals

    -6,83 %
    +0,22 %
    -0,53 %
    -8,88 %
    -26,06 %
    -25,08 %
    +0,31 %
    +95,83 %
    +608,42 %
    ISIN:US0091581068WKN:854912



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Air Products & Chemicals Aktie verliert signifikant - 08.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Air Products & Chemicals Aktie bisher Verluste von -8,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Air Products & Chemicals Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     