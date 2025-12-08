ROUNDUP/Aktien New York
Leichte Verluste zum Wochenstart
- Anleger warten auf Fed-Zinsentscheidung, Dow -0,3%
- Paramount bietet 108,4 Mrd. $ für Warner Bros.
- Confluent-Aktien steigen um 29% durch IBM-Übernahme
NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten in Erwartung der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel am Montag um 0,3 Prozent auf 47.836 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 6.856 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 25.662 Punkte abwärts.
"Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber. Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets sprach gar vom "Weg des geringsten Widerstands".
Nach dem Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte hat die Fed allerdings noch immer nur wenige und obendrein zum Teil stark verspätete Konjunkturdaten für ihre Entscheidungsfindung zur Verfügung. Ob das Fehlen wichtiger Daten zu einer geldpolitischen Lockerung animiert oder eher für ein Stillhalten spricht, sei unklar, gab Experte Patrick Franke von der Landesbank Helaba zu Bedenken. Der Markt überschätze die Wahrscheinlichkeit einer vorweihnachtlichen Zinssenkung. Allerdings sei mittelfristig sowieso unwichtig, ob die Zinsen im Dezember oder erst im Januar sinken würden.
Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Bros. Discovery nicht kampflos Netflix überlassen und wandte sich mit einem Gegengebot direkt an die Aktionäre. Paramount bietet für Warner Bros. Discovery 108,4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Netflix hatte sich vergangene Woche auf eine knapp 83 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner geeinigt, allerdings ohne die aktuell noch dazugehörenden Fernsehsender wie CNN. Die Warner-Aktien und die Titel von Paramount gewannen zuletzt jeweils 6,1 Prozent, während die Netflix-Papiere 4,5 Prozent verloren.
Um 29 Prozent nach oben ging es für die Aktien von Confluent , einem Spezialisten für das Management von Daten, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur- kaufen. Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI. Dazu bietet der Konzern 31 Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 267,3 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -5,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 351,97 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.390,00USD was eine Bandbreite von +32,29 %/+1.571,68 % bedeutet.
Aktiendepot – Update November 2025
Dividendenübersicht
Auf geht´s in den letzten Monat des Jahres…
Hiermit das vorletzte Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für November:
Zukäufe im November
Im November gab es nach über 3 Monaten mal wieder zwei weitere Nachkäufe im Aktiendepot, somit erfolgten die Nachkäufe Nr. 13 und 14 im laufenden Jahr:
10 Aktien von Wolters Kluwer zum Preis von je 93,60 € im Gesamtumfang von 943,24 € (inkl. 7,24 € Ordergebühren).
12 Aktien von Pernod Ricard zum Preis von je 83,90 € im Gesamtumfang von 1.018,25 € (inkl. 11,45 € Ordergebühren).
_____________________________________________________________
Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Erläuterungen zu meinen Nachkäufen
Die weiteren Kursrücksetzer bei Wolters Kluwer und auch Pernod Ricard habe ich für vergünstigte Nachkäufe genutzt. Nach persönlicher Einschätzung finde ich diese reduzierten Einstiegs- (oder Nachkauf)-Preise doch sehr attraktiv – auch wenn natürlich auch gewisse Risiken vorhanden sind: Einerseits die „KI-Konkurrenz“ bei Wolters Kluwer und andererseits die anhaltenden Absatzschwächen bei Pernod Ricard. Hier habe ich mich allerdings auch in Bezug auf die November-Dividende positioniert, welche bereits vor Kauf in Höhe von 2,35 € für Ende November angekündigt war.
Auch alternative Nachkäufe waren vorhanden
Eine Novo Nordisk hätte ich z. B. für knapp unter 40 € gerne noch nachgekauft und auch eine Kraft Heinz zum Preis von 20,xx aufgestockt. Disney (96,xx) und McDonald´s (um die 258 €) wären auch noch Möglichkeiten gewesen. Allerdings sind die finanziellen Mittel doch begrenzt und man muss sich dann zwischen all den Möglichkeiten entscheiden. Ob meine Nachkäufe langfristig gute Entscheidungen waren, wird sich nach und nach zeigen.
Wahrscheinlich waren das für das endende Jahr 2025 nun aber die letzten Käufe in meinem Aktiendepot. Einerseits ist der Cash-Bestand momentan nicht mehr ausreichend und andererseits benötige ich noch die ein oder andere Dividendeneinnahme zur Wiederanlage und Aufstockung eines Sparbriefes noch im Dezember.
Ergänzung – Nachtrag:
Vielleicht ist dem ein oder anderen aufmerksamen Leser aufgefallen, dass es in der Zwischenzeit doch auch noch günstigere Kurse einzusammeln gab. Stimmt, mein Kaufzeitpunkt war – wie so oft – nicht der günstigste. Die vorigen zwei Abschnitte hatte ich bereits direkt nach meinem Kauf verfasst und jetzt auch unverändert stehen gelassen – um mein Gedankengut unverfälscht wiederzugeben. Pernod Ricard rutschten nur wenige Tage nach dem Kauf auf Kurse um die 77 €, Wolters Kluwer unter die 90er Marke. Auch bei Disney ging es unter die 90er Marke. Von weiteren Zukäufen habe ich vorerst aber abgesehen und halte an meinem Plan fest. Heute oder morgen wird ein neuer Sparbrief für 1 Jahr angelegt – gehört zu meinem „Mission Börsenmillionär“-Fahrplan dazu und ist so auch mit meiner Frau abgesprochen. Es wird keinesfalls alles an der Börse investiert (der Anteil ist mit aktuell knapp 80 % hoch genug). Weitere Chancen für günstige Zukäufe wird es sicherlich auch zukünftig noch geben – die Auswahl ist ja auch groß genug.
Rekordhoch im Aktiendepot
Pünktlich zum Monatsende erreichte mein Aktiendepot doch tatsächlich wieder ein neues Rekordhoch. Hier eine aktuelle Übersicht der Entwicklungen ohne weitere Kommentare meinerseits:
Weiterhin euch allen viel Erfolg und eine schöne und besinnliche Adventszeit!
Ich mag EM-Bond-ETFs, Deiner gefällt mir von der Zusammensetzung auch, ist mir aber mit 0,45% TER schon etwas teuer...
Vorstellung Anleihen-ETF
Hallo zusammen!
Da aktuell das Thema der Anleihen, auch aus dem Bereich Emerging Markets aufgekeimt ist, möchte ich nachfolgend gerne einen ETF aus meinem Bestand präsentieren.
Zuerst noch ein Hinweis:
Ich muss zugeben, dass ich im Bereich der Anleihen nur wenig bis gar keine Ahnung habe, ich mich damit auch nur wenig beschäftige, aber dennoch vor einigen Jahren auf den folgenden ETF gestoßen bin und diesen auch in unseren Depots halte und verwalte – sprich: in meinem Zweitdepot, im Depot meiner Tochter und der Hauptanteil im Depot meiner Frau.
Für die Hochzins-Anleihen-Jäger mag der ETF wohl nichts sein, aber vielleicht ist er für den ein oder anderen Anleger als Beimischung eine Überlegung wert!? Vermutlich gibt es am ETF-Markt auch noch andere Alternativen, aber wie gesagt, beschäftige ich mich ansonsten nicht weiter mit dem Thema!
So, los geht´s. Jetzt nenne und präsentiere ich meinen ausgewählten ETF und zeige zudem meine gesammelten Daten hierzu.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dis) Share Class – ETF
Der ETF von iShares hat die WKN A0Necu bzw. ISIN IE00B2NPKV68
Der ETF ist Monatszahler und schüttet Monat für Monat Erträge aus – aktuell im Schnitt ca. 0,50 % pro Monat, also 6 % Brutto jährlich. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,45 % p.a.
Vollständige Informationen gibt es auf der offiziellen Internetseite des ETF:
Monatliche Ausschüttungen
Erste Anteile des ETFs hatte ich am 31.08.2017 eingesammelt und entsprechend seither die Daten der Ausschüttungen gesammelt und erfasst. Die Ausschüttungen in der Fondswährung USD sehen wie folgt aus:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251202084337-screenshot-2025-12-02-081732.png
In der für uns wichtigen Heimatwährung in EUR sehen die bisherigen Ausschüttungen so aus:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251202084413-screenshot-2025-12-02-082135.png
Bei den bisherigen 99 Ausschüttungen lagen die monatlichen Ausschüttungen im Schnitt bei 0,367 € pro Anteil. Der aktuelle (Kauf-)Kurs liegt bei ca. 80,50 €.
Kursschwankungen ausgenutzt – insbesondere für Zukäufe
Aus verschiedenen Gründen – u.a. aufgrund der Währungseffekte – schwankten die Kurse in den vergangenen Jahren. Anfangs lagen die Kurse auch deutlich höher, was ich damals auch für ein paar Gewinnmitnahmen und anschließend günstigerem Rückkauf genutzt hatte. In den letzten Jahren und Monaten ging es mit dem Kurs immer wieder mal abwärts, was ich dann auch für weitere Zukäufe genutzt habe:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251202084503-screenshot-2025-12-02-083055.png
Oben seht ihr einige Kursdaten, wo ich im Depot meiner Frau gehandelt habe. Links sind die aktuellen Bestände und rechts die Verkaufstransaktionen (Gewinnmitnahmen oder Verlustverrechnungen). Durch stetige Zukäufe in den Jahren 2022 – 2025 konnte ich hier den Einstiegspreis unter 80 € drücken (79,20 €). Momentan sind wir hier sehr hoch investiert und weitere Nachkäufe in diesem Depot nicht geplant – aber evtl. in meinem Zweitdepot, da liegt der Einstiegspreis noch deutlich höher.
FAZIT