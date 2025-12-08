Leichte Verluste zum Wochenstart

Aktiendepot – Update November 2025





Dividendenübersicht

Auf geht´s in den letzten Monat des Jahres…

Hiermit das vorletzte Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für November:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251202122023-screenshot-2025-12-02-115628.png





Zukäufe im November





Im November gab es nach über 3 Monaten mal wieder zwei weitere Nachkäufe im Aktiendepot, somit erfolgten die Nachkäufe Nr. 13 und 14 im laufenden Jahr:

10 Aktien von Wolters Kluwer zum Preis von je 93,60 € im Gesamtumfang von 943,24 € (inkl. 7,24 € Ordergebühren).

12 Aktien von Pernod Ricard zum Preis von je 83,90 € im Gesamtumfang von 1.018,25 € (inkl. 11,45 € Ordergebühren).

_____________________________________________________________

Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)

Wie üblich: Keine Verkäufe!





Erläuterungen zu meinen Nachkäufen





Die weiteren Kursrücksetzer bei Wolters Kluwer und auch Pernod Ricard habe ich für vergünstigte Nachkäufe genutzt. Nach persönlicher Einschätzung finde ich diese reduzierten Einstiegs- (oder Nachkauf)-Preise doch sehr attraktiv – auch wenn natürlich auch gewisse Risiken vorhanden sind: Einerseits die „KI-Konkurrenz“ bei Wolters Kluwer und andererseits die anhaltenden Absatzschwächen bei Pernod Ricard. Hier habe ich mich allerdings auch in Bezug auf die November-Dividende positioniert, welche bereits vor Kauf in Höhe von 2,35 € für Ende November angekündigt war.





Auch alternative Nachkäufe waren vorhanden





Eine Novo Nordisk hätte ich z. B. für knapp unter 40 € gerne noch nachgekauft und auch eine Kraft Heinz zum Preis von 20,xx aufgestockt. Disney (96,xx) und McDonald´s (um die 258 €) wären auch noch Möglichkeiten gewesen. Allerdings sind die finanziellen Mittel doch begrenzt und man muss sich dann zwischen all den Möglichkeiten entscheiden. Ob meine Nachkäufe langfristig gute Entscheidungen waren, wird sich nach und nach zeigen.

Wahrscheinlich waren das für das endende Jahr 2025 nun aber die letzten Käufe in meinem Aktiendepot. Einerseits ist der Cash-Bestand momentan nicht mehr ausreichend und andererseits benötige ich noch die ein oder andere Dividendeneinnahme zur Wiederanlage und Aufstockung eines Sparbriefes noch im Dezember.





Ergänzung – Nachtrag:





Vielleicht ist dem ein oder anderen aufmerksamen Leser aufgefallen, dass es in der Zwischenzeit doch auch noch günstigere Kurse einzusammeln gab. Stimmt, mein Kaufzeitpunkt war – wie so oft – nicht der günstigste. Die vorigen zwei Abschnitte hatte ich bereits direkt nach meinem Kauf verfasst und jetzt auch unverändert stehen gelassen – um mein Gedankengut unverfälscht wiederzugeben. Pernod Ricard rutschten nur wenige Tage nach dem Kauf auf Kurse um die 77 €, Wolters Kluwer unter die 90er Marke. Auch bei Disney ging es unter die 90er Marke. Von weiteren Zukäufen habe ich vorerst aber abgesehen und halte an meinem Plan fest. Heute oder morgen wird ein neuer Sparbrief für 1 Jahr angelegt – gehört zu meinem „Mission Börsenmillionär“-Fahrplan dazu und ist so auch mit meiner Frau abgesprochen. Es wird keinesfalls alles an der Börse investiert (der Anteil ist mit aktuell knapp 80 % hoch genug). Weitere Chancen für günstige Zukäufe wird es sicherlich auch zukünftig noch geben – die Auswahl ist ja auch groß genug.





Rekordhoch im Aktiendepot





Pünktlich zum Monatsende erreichte mein Aktiendepot doch tatsächlich wieder ein neues Rekordhoch. Hier eine aktuelle Übersicht der Entwicklungen ohne weitere Kommentare meinerseits:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251202122332-screenshot-2025-12-02-122258.png





Weiterhin euch allen viel Erfolg und eine schöne und besinnliche Adventszeit!