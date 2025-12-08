KONJUNKTUR vom 08.12.2025 - 17.00 Uhr

WIESBADEN - In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes hat sich die Lage unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion weiter entspannt. Im Oktober legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen.

LIMBURG - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten etwas verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 1,2 Punkte auf minus 6,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg des Indikators auf minus 6,3 Punkte erwartet.

ROUNDUP/US-Friedensplan für Ukraine: Merz zeigt sich skeptisch

LONDON - Die Lage bei den US-geführten Friedensverhandlungen für die Ukraine ist aus Sicht Kiews und der Europäer ernst. Das dürfte jedem klar sein, der die Gesichtszüge des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der E3-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) in London beobachtete.

ROUNDUP: Wadephul in China - Entspannungssignale im Rohstoffstreit

PEKING - Chinesisches Angebot, vorsichtiger Optimismus: Peking hat beim ersten China-Besuch von Außenminister Johann Wadephul allgemeine Exportlizenzen für von deutschen Firmen benötigte seltene Erden in Aussicht gestellt. "China hat angeboten, dass es Generallizenzen geben kann für europäische, für deutsche Unternehmen und hat uns ermutigt, unsere Unternehmen dazu anzuhalten, Anträge dafür zu stellen", sagte der CDU-Politiker nach Gesprächen mit mehreren Ministern in Peking.

CSU warnt bei Rentenreform vor Enteignung der Mittelschicht

MÜNCHEN - In der Debatte um eine grundlegende Reform des deutschen Rentensystems steht CSU-Chef Markus Söder einer möglichen Ausweitung des Kreises der Einzahlenden skeptisch gegenüber. "Ich weise da darauf hin, dass wir sehr zurückhaltend sind, Beamte damit einzubeziehen, Selbstständige, Sozialabgaben zu verlangen auf Dividenden", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Er warnte vor einer "Enteignung der Mittelschicht".

EU-Ratspräsident: US-Drohung ist inakzeptabel



BRÜSSEL - Die Europäische Union muss nach Auffassung von Ratspräsident António Costa Konsequenzen aus der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA ziehen. Die Drohung einer Einmischung in das politische Leben Europas, sei inakzeptabel, sagte der Portugiese bei einer Konferenz des Jacques Delors Institute in Paris. Die Vereinigten Staaten könnten nicht an die Stelle der europäischen Bürger treten und entscheiden, welche Parteien gut und welche schlecht sind. "Verbündete drohen einander nicht mit Einmischung in ihr politisches Leben und ihre innenpolitischen Entscheidungen", betonte er.

ROUNDUP: Keine Trendwende bei Firmenpleiten in Deutschland in Sicht

FRANKFURT/NEUSS - Deutschland zählt so viele Firmenpleiten wie seit 2014 nicht - und trotz Konjunkturhoffnungen gibt es keine Entwarnung für das kommende Jahr. "Unter dem Strich gehen wir nach derzeitiger Prognose nicht davon aus, dass die Insolvenzzahlen 2026 stagnieren oder gar zurückgehen werden", sagt der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch.

