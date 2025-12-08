RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec angesichts der Trennung vom Konzernchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Maximilian Foerst sei nur sechs Monate im Amt gewesen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erinnerte daran, dass er vorsichtig gestimmt sei für die am 11. Dezember anstehenden Jahreszahlen. Er habe eigentlich auf Aussagen des Konzernchefs vor dem Kapitalmarkttag im März gehofft, doch dies habe sich nun wohl zerschlagen./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 42,26EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.





