WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 119,5EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



