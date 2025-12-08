WARBURG RESEARCH stuft Hornbach Holding auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 83,50EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Thilo Kleibauer
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thilo Kleibauer
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte