Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.193,92USD pro Feinunze und notiert damit -0,10 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,56 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,79USD und verzeichnet ein Minus von -1,54 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,15USD und verzeichnet ein Minus von -1,64 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.466,00 USD +0,07 % Platin 1.648,00 USD +0,15 % Kupfer London Rolling 11.581,61 USD -0,50 % Aluminium 2.878,05 PKT -0,57 % Erdgas 4,935 USD -6,77 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -6,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.12.25, 17:29 Uhr.