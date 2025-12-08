Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.193,92USD pro Feinunze und notiert damit -0,10 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,56 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,79USD und verzeichnet ein Minus von -1,54 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,15USD und verzeichnet ein Minus von -1,64 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.466,00USD
|+0,07 %
|Platin
|1.648,00USD
|+0,15 %
|Kupfer London Rolling
|11.581,61USD
|-0,50 %
|Aluminium
|2.878,05PKT
|-0,57 %
|Erdgas
|4,935USD
|-6,77 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -6,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.12.25, 17:29 Uhr.