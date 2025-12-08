    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    DZ BANK stuft LINDE plc auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 480 auf 460 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt, agiert der Gasekonzern in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen zeichne sich durch eine außergewöhnlich hohe Umsatzstabilität sowie deutliche Preissetzungsmacht aus und dies komme der Aktie in einem aktuell schwachen Industrieumfeld zu Gute. Die Profitabilität hebe sich klar vom breiten Chemiesektor ab./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 338EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



