DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, bei dem Baumarktkonzern warte man auf die Nachfragebelebung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) habe im dritten Quartal seine Erwartung verfehlt. Daraufhin kalkuliert er nun für das neue Geschäftsjahr mit einem Ergebnis am unteren Ende der genannten Zielspanne. Eine Kaufempfehlung will der Experte erst in Erwägung ziehen, wenn sich eine Nachfragebelebung abzeichnet./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 83,20EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:21 Uhr) gehandelt.



