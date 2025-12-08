ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'
- Warburg Research hebt Aurubis-Kursziel auf 115 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Hold" trotz optimistischer Prognose.
- Ausblick für Geschäftsjahr zeigt konservative Erwartungen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 119,5 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -43,46 %/-2,95 % bedeutet.
