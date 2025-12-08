Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 119,5 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -43,46 %/-2,95 % bedeutet.