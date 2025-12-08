    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 9. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp und British American Tobacco Jahreszahlen
    • VDMA Jahres-Pk und Boeing Auslieferungen 11/25
    • Cyber Defence Conference und AI-Bundesbank-Konferenz

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen) 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz
    10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
    18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: GE Vernova, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Home Depot, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25
    15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn

    08:30 CHE: Weltluftfahrtverband IATA Global Media Day mit Finanzprognosen für 2025 und 2026

    09:00 DEU: Fachkonferenz Deutsche Bundesbank: «AI and the Future of Central Banking» u.a. mit einer Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

    09:00 DEU: Läuten Börsenglocke (Bell Ringing Ceremony) anlässlich 25 Jahre Börsenjubiläum Borussia Dortmund

    09:30 DEU: Internationaler Branchentreff der Biogasbranche «Biogas Convention & Trade Fair»

    11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

    14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.?V. (BDE) zu Verpackungsrecycling

    14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

    18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.

    BEL: Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
