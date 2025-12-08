TAGESVORSCHAU
Termine am 9. Dezember 2025
- Thyssenkrupp und British American Tobacco Jahreszahlen
- VDMA Jahres-Pk und Boeing Auslieferungen 11/25
- Cyber Defence Conference und AI-Bundesbank-Konferenz
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen) 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: GE Vernova, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Home Depot, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn
08:30 CHE: Weltluftfahrtverband IATA Global Media Day mit Finanzprognosen für 2025 und 2026
09:00 DEU: Fachkonferenz Deutsche Bundesbank: «AI and the Future of Central Banking» u.a. mit einer Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel
09:00 DEU: Läuten Börsenglocke (Bell Ringing Ceremony) anlässlich 25 Jahre Börsenjubiläum Borussia Dortmund
09:30 DEU: Internationaler Branchentreff der Biogasbranche «Biogas Convention & Trade Fair»
11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin
14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.?V. (BDE) zu Verpackungsrecycling
14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin
18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.
BEL: Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi