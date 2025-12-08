DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Aktie verwandele sich von einer Stahlhandels- zu einer Übernahmestory, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob Worthington tatsächlich ein bindendes Angebot vorlegt, hängt aus seiner Sicht davon ab, ob die Gesamtbewertung eines Deals tragfähige Vorteile bringt und die Übernahme finanzierbar ist. Der Erfolg einer Offerte sei dann stark davon abhängig, ob der Klöckner-Großaktionär Loh die Konditionen akzeptiert./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,34 % und einem Kurs von 7,79EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



