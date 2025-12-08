JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Integration schließe 15.000 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Wichita, Dallas, Tulsa, Prestwick und in Teilen auch Belfast mit ein, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 176,6EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 17:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 255
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
