DAX trotzt Verlustwelle: Diese Aktien gewinnen – diese stürzen ab
Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt und Stabilität beweist, geraten andere deutsche und US-Indizes spürbar unter Druck.
Entwicklung der IndizesDer deutsche Leitindex DAX kann sich am heutigen Handelstag leicht im Plus halten. Er notiert aktuell bei 24.043,00 Punkten und gewinnt damit 0,06 Prozent hinzu. Damit zeigt sich der DAX im Vergleich zu den übrigen großen Indizes am stabilsten. Der MDAX gibt hingegen leicht nach und steht bei 29.665,06 Punkten, was einem Minus von 0,14 Prozent entspricht. Noch schwächer präsentiert sich der SDAX, der um 0,28 Prozent auf 16.870,81 Punkte fällt. Am deutlichsten unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,58 Prozent und notiert bei 3.582,11 Punkten. Auch an den US-Börsen überwiegen derzeit die negativen Vorzeichen. Der Dow Jones liegt mit 47.771,59 Punkten 0,38 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,36 Prozent nach und steht bei 6.845,75 Punkten. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während der DAX sich leicht behaupten kann, tendieren die übrigen deutschen Indizes überwiegend schwächer. In den USA dominieren ebenfalls moderate Verluste, wobei die Rückgänge in einer ähnlichen Größenordnung wie bei MDAX und SDAX liegen, während der TecDAX aktuell die schwächste Entwicklung im Vergleich der genannten Indizes aufweist.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Bayer mit einem Anstieg von 4.34%, gefolgt von Rheinmetall, das um 3.32% zulegte, und MTU Aero Engines, das um 1.54% stieg.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge, angeführt von Vonovia mit -5.05%, gefolgt von GEA Group mit -4.77% und Symrise, das um -3.85% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX dominierte flatexDEGIRO mit einem beeindruckenden Plus von 5.55%, während RENK Group um 4.81% zulegte und Bilfinger um 3.56% stieg.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte wurden von TAG Immobilien mit einem Rückgang von -5.45% angeführt, gefolgt von LEG Immobilien mit -4.43% und Aroundtown, das um -4.30% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht Kloeckner mit einem enormen Anstieg von 29.26% hervor, während Alzchem Group um 7.60% und Salzgitter um 5.69% zulegten.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind HORNBACH Holding mit -6.32%, SCHOTT Pharma mit -7.28% und Stabilus, das um -8.38% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX verzeichnete HENSOLDT einen Anstieg von 1.89%, gefolgt von Evotec und Elmos Semiconductor, die beide um 0.99% zulegten.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind SILTRONIC AG mit -2.96%, AIXTRON mit -3.03% und PNE, das um -3.14% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Boeing mit einem Anstieg von 1.77%, gefolgt von Cisco Systems mit 1.61% und Microsoft mit 1.60%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind American Express mit -1.91%, Nike (B) mit -2.54% und Procter & Gamble, das um -2.64% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Warner Bros. Discovery (A) mit einem Anstieg von 4.89% hervor, gefolgt von Weyerhaeuser mit 4.24% und Jabil mit 3.63%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind Lululemon Athletica mit -4.05%, Incyte mit -4.10% und Netflix, das um -4.30% fiel.
