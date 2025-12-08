PUMA - Aktie unter Druck -5,75 % - 08.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die PUMA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,75 % im Minus. Die Talfahrt der PUMA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,820€, mit einem Minus von -5,75 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,75 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +5,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,72 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,23 % 1 Monat +31,49 % 3 Monate +5,75 % 1 Jahr -55,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Puma Aktie und mögliche Übernahmepreise, die von den Mitgliedern auf etwa 30 Euro geschätzt werden. Die finanzielle Belastung für Kering wird als Faktor für eine mögliche Verkaufsentscheidung gesehen. Technische Analysen deuten auf Widerstandszonen um 21,25 bis 21,49 Euro hin, während die Marktkapitalisierung von Puma auf etwa 3,06 Milliarden Euro geschätzt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,95 Mrd.EUR € wert.

Nashville, Tennessee--(Newsfile Corp. - December 8, 2025) - Pumas Concrete has announced the launch of the PUMA Structural Integrity Protocol (PSIP) Certificate, a quality certification program for residential concrete construction. The …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.12.2025 / 08:42 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.