Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab
- Großaktionär Peter Möhrle Holding verkauft 10,1%
- 1,5 Millionen Aktien im beschleunigten Verfahren
- Jost-Aktie fiel nachbörslich um über 5%
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus. Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte. Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert. Die im SDax notierte Jost-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um mehr als 5 Prozent./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 16.863 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 724,89 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +23,33 %/+68,55 % bedeutet.
