Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs sackt ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 16.863 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 724,89 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +23,33 %/+68,55 % bedeutet.