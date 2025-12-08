    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger warten vor Fed-Zinsentscheidung ab.
    • Positive China-Daten verlieren an Bedeutung.
    • EuroStoxx 50 leicht gestiegen, FTSE 100 gefallen.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte der Mut für Anschlusskäufe.

    Positive Wirtschaftsdaten aus China rückten in den Hintergrund, zunehmende Spannungen zwischen der EU und China in den Fokus: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte im Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" Gegenmaßnahmen gegen China wegen dessen Handelsbeschränkungen in den Raum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.708,48€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.503,00€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,03 Prozent höher bei 5.725,59 Punkten. Außerhalb des Euroraums verlor der britische FTSE 100 0,23 Prozent auf 9.645,09 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,35 Prozent auf 12.981,42 Zähler zulegte.

    "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe derzeit zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.

    Mit Blick aufs Branchentableau waren europaweit Industriewerte sowie Banken und Versicherer zum Wochenstart mit moderaten Gewinnen noch am ehesten gefragt.

    Rohstoffwerte hielten sich mit einem Minus von 0,5 Prozent im Mittelfeld der Sektorenübersicht. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage.

    Im EuroStoxx 50 führten Bayer und Rheinmetall mit Aufschlägen von 4,7 beziehungsweise 3,6 Prozent die Gewinnerliste an. Bayer nahm damit nach kurzer Konsolidierung wieder Schwung auf, nachdem JPMorgan-Analyst Richard Vosser sein Kursziel auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte.

    Größter Verlierer im Eurozonen-Leitindex waren die Aktien von Ferrari , die nach einer Abstufung auf "Equal-weight" durch die Analysten von Morgan Stanley um 3,5 Prozent fielen.

    Ebenfalls weit hinten rangierten die Anteilsscheine von L'Oreal mit einem Minus von 2,0 Prozent. Der Kosmetikkonzern verstärkt sein Engagement beim Schweizer Dermatologiespezialisten Galderma . Die Franzosen wollen 10 Prozent der Galderma-Anteile von den bisherigen Aktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment übernehmen und ihre Beteiligung auf diese Weise auf 20 Prozent verdoppeln. Für Galderma ging es um 1,0 Prozent nach oben./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 34,98 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,40 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.170,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +22,56 %/+54,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte der Mut für Anschlusskäufe. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     