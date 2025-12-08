Dax mit leichten Gewinnen - Zurückhaltung wegen US-Zinsentscheid

Nach solch einem starkem Kursanstieg wäre größerer Kursrückgang durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht außergewöhnlich.





Würde dies jedoch durch weitere Käufe abgemildert oder sogar entfallen, dann ein sehr gutes Zeichen für Kurs, für Sentiment dieser Aktie.





Ich sehe es hier eh langfristig.





Kurse um 60 € wären wieder drin, wenn Baustelle USA final der Drops gelutscht und man die Gesamtpipeline an Produkten würdigt.





Kreditratings steigen dann auch wieder = bessere preiswertere Refinanzierungen