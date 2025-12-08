Wirtschaft
Dax mit leichten Gewinnen - Zurückhaltung wegen US-Zinsentscheid
An der Spitze der Kursliste rangierte zum Schluss mit dem größten Wertzuwachs die Aktie von Bayer - rund vier Prozent teurer als am Freitag war sie zu haben. Hintergrund waren positive Analystenkommentare, wonach unter anderem neue Studiendaten für Optimismus sorgen. Gefragt waren auch Papiere von Rheinmetall, Porsche und MTU Aero Engines. Am stärksten Abverkauft wurden dagegen GEA, Vonovia und Symrise mit Abschlägen um die vier Prozent.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 62,78 US-Dollar, das waren 97 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Im Kern geht es in den Rechtsverfahren um die Frage, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht.
Nach solch einem starkem Kursanstieg wäre größerer Kursrückgang durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht außergewöhnlich.
Es ist sicher noch recht früh , Bill Andersons Führung des Bayerkonzern über den grünen Klee zu loben - harsche Kritik hat er auch hier im Thread schon reichlich erfahren ... . Seine Strategie , besonders in der Öffentlichkeitsarbeit , wird für mich aber immer deutlicher sichtbar . Wie damals bei Roche beginnt es leise , langsam und unauffällig , um dann Schlag auf Schlag stringente Ergebnisse zu zeitigen . Natürlich gehört auch Glück dazu , aber das winkt auf Dauer nur dem Tüchtigen ! Der Sargdeckel bei Bayer hat sich zumindest wieder geöffnet ....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif