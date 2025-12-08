    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium sichert sich 90-Prozent-Option bei Canamera Energy

    Nexus Uranium setzt auf Wachstum in den USA: Eine neue Optionsvereinbarung mit Canamera könnte das Potenzial des Uranprojekts Great Divide Basin in Wyoming entscheidend heben.

    Nexus Uranium sichert sich 90-Prozent-Option bei Canamera Energy
    • Nexus Uranium Corp. hat eine Optionsvereinbarung mit Canamera Energy Metals Corp. geschlossen, die Canamera den Erwerb von bis zu 90 % am Uranprojekt "Great Divide Basin" in Wyoming ermöglicht.
    • Canamera wird die Exploration des Projekts über einen Zeitraum von vier Jahren finanzieren und Bar- sowie Aktienzahlungen an Nexus leisten.
    • Nexus behält eine Gewinnbeteiligung von 10 % und erhält insgesamt rund 280.000 $ in bar sowie Canamera-Aktien im Wert von 500.000 $.
    • Das Projekt "Great Divide Basin" umfasst 104 nicht patentierte Bergbau-Claims in Wyoming und hat eine historische Exploration, die bis in die 1970er-Jahre zurückreicht.
    • Der Uranmarkt wird durch geopolitische Spannungen, Angebotsengpässe und staatliche Förderprogramme für Kernenergie begünstigt, was das Investoreninteresse an Uranunternehmen steigert.
    • Nexus Uranium plant, die Mineralressourcen des Projekts "Chord" in South Dakota zu untersuchen und die In-situ-Gewinnung zu bewerten, um seine Präsenz in den USA zu stärken.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8885EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,83 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9240EUR das entspricht einem Plus von +4,00 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    +11,89 %
    +23,72 %
    +27,15 %
    +1.295,14 %
    +350,00 %
    +104,45 %
    +229,29 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
