Nexus Uranium sichert sich 90-Prozent-Option bei Canamera Energy
Nexus Uranium setzt auf Wachstum in den USA: Eine neue Optionsvereinbarung mit Canamera könnte das Potenzial des Uranprojekts Great Divide Basin in Wyoming entscheidend heben.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Nexus Uranium Corp. hat eine Optionsvereinbarung mit Canamera Energy Metals Corp. geschlossen, die Canamera den Erwerb von bis zu 90 % am Uranprojekt "Great Divide Basin" in Wyoming ermöglicht.
- Canamera wird die Exploration des Projekts über einen Zeitraum von vier Jahren finanzieren und Bar- sowie Aktienzahlungen an Nexus leisten.
- Nexus behält eine Gewinnbeteiligung von 10 % und erhält insgesamt rund 280.000 $ in bar sowie Canamera-Aktien im Wert von 500.000 $.
- Das Projekt "Great Divide Basin" umfasst 104 nicht patentierte Bergbau-Claims in Wyoming und hat eine historische Exploration, die bis in die 1970er-Jahre zurückreicht.
- Der Uranmarkt wird durch geopolitische Spannungen, Angebotsengpässe und staatliche Förderprogramme für Kernenergie begünstigt, was das Investoreninteresse an Uranunternehmen steigert.
- Nexus Uranium plant, die Mineralressourcen des Projekts "Chord" in South Dakota zu untersuchen und die In-situ-Gewinnung zu bewerten, um seine Präsenz in den USA zu stärken.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8885EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,83 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9240EUR das entspricht einem Plus von +4,00 % seit der Veröffentlichung.
+11,89 %
+23,72 %
+27,15 %
+1.295,14 %
+350,00 %
+104,45 %
+229,29 %
