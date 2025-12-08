Kreise
Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt
- Novo Holdings plant Verkauf von 9,4 Millionen Aktien.
- Reduzierung des Anteils an Evotec um 5 Prozent.
- Evotec-Aktie fiel nachbörslich um 3 Prozent.
BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher Evotec senken. Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.
Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDax .
Die Evotec-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 5,24 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -2,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 136,27 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 354,13DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +571,64 %/+1.081,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Moin zusammen,
Euch kann man es auch nicht recht machen, immer nur das Schlechte vermuten. Deal ist gut, Schulden runter positiv.