Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt

Die Evotec-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen./men/jha/

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 5,24 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -2,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 136,27 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 354,13DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +571,64 %/+1.081,59 % bedeutet.