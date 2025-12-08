First Majestic schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab

8. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) ) (FWB:FMV) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das „Angebot“) von mit 0,125 % p. a. verzinsten unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 300 Millionen US$ und mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Anleihen“) bekannt gegeben. Des Weiteren hat das Unternehmen den gleichzeitigen Abschluss eines Angebots von weiteren Anleihen im Gesamtnennwert von 50 Millionen US$ im Rahmen der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt gegeben, die den Erstkäufern der Anleihen gewährt wurde. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 44,7227 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 22,36 US$ pro Aktie entspricht.

Das Unternehmen wird einen Teil des Erlöses aus dem Angebot zum Abschluss des Rückkaufs von ausstehenden, mit 0,375 % verzinsten vorrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von rund 174,7 Millionen $ (die „bestehenden Schuldverschreibungen“) mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Rahmen separater privat ausgehandelter Transaktionen gegen eine Gesamtzahlung von rund 214,7 Millionen US$ verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Restbetrag des Nettoerlöses aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.