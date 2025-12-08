    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab

    8. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) ) (FWB:FMV) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das „Angebot“) von mit 0,125 % p. a. verzinsten unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 300 Millionen US$ und mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Anleihen“) bekannt gegeben. Des Weiteren hat das Unternehmen den gleichzeitigen Abschluss eines Angebots von weiteren Anleihen im Gesamtnennwert von 50 Millionen US$ im Rahmen der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt gegeben, die den Erstkäufern der Anleihen gewährt wurde. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 44,7227 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 22,36 US$ pro Aktie entspricht.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Majestic Silver!
    Long
    17,24€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 6,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,87€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 6,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen wird einen Teil des Erlöses aus dem Angebot zum Abschluss des Rückkaufs von ausstehenden, mit 0,375 % verzinsten vorrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von rund 174,7 Millionen $ (die „bestehenden Schuldverschreibungen“) mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Rahmen separater privat ausgehandelter Transaktionen gegen eine Gesamtzahlung von rund 214,7 Millionen US$ verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Restbetrag des Nettoerlöses aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

     

    Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    First Majestic schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab 8. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) ) (FWB:FMV) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das „Angebot“) von mit 0,125 % p. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     