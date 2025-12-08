    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix Aktie weiter im Abwärtstrend - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Netflix Aktie, bisher, um -4,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.12.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,24 % verliert die Netflix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,82 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,49, mit einem Minus von -4,24 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Netflix Verluste von -18,38 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -5,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Netflix um +0,81 % gewonnen.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,72 %
    1 Monat -10,22 %
    3 Monate -18,38 %
    1 Jahr -1,69 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Netflix-Aktie im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery. Nutzer äußern Bedenken, dass Netflix sein Angebot erhöhen muss, was den Deal teurer machen könnte. Trotz der Übernahme wird Netflix als starker Streaming-Anbieter angesehen, was die Kursstabilität unterstützen könnte. Die Unsicherheit über die Genehmigung des Deals durch die Kartellbehörden und die Struktur des Angebots führen jedoch zu einer negativen Marktreaktion.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 350,72 Mrd. € wert.

    Fed rückt näher – große Woche für Aktien & Kryptos. Marktausblick Börse


    Wochenausblick Börse vom 08.12.2025

    DAX trotzt Verlustwelle: Diese Aktien gewinnen – diese stürzen ab


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt und Stabilität beweist, geraten andere deutsche und US-Indizes spürbar unter Druck.

    Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen


    Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Brothers nicht kampflos Netflix überlassen und wendet sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre. Paramount bietet für den heutigen Gesamtkonzern Warner Bros. Discovery 108,4 …

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -4,03 %
    -5,72 %
    -10,22 %
    -18,38 %
    -1,69 %
    +196,07 %
    +104,28 %
    +656,46 %
    +4.442,31 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484



