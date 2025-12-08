Netflix Aktie weiter im Abwärtstrend - 08.12.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,24 % verliert die Netflix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,82 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,49€, mit einem Minus von -4,24 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Netflix Verluste von -18,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -5,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Netflix um +0,81 % gewonnen.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,72 % 1 Monat -10,22 % 3 Monate -18,38 % 1 Jahr -1,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Netflix-Aktie im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery. Nutzer äußern Bedenken, dass Netflix sein Angebot erhöhen muss, was den Deal teurer machen könnte. Trotz der Übernahme wird Netflix als starker Streaming-Anbieter angesehen, was die Kursstabilität unterstützen könnte. Die Unsicherheit über die Genehmigung des Deals durch die Kartellbehörden und die Struktur des Angebots führen jedoch zu einer negativen Marktreaktion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 350,72 Mrd. € wert.

Wochenausblick Börse vom 08.12.2025

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt und Stabilität beweist, geraten andere deutsche und US-Indizes spürbar unter Druck.

Netflix Aktie jetzt kaufen?

