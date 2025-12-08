American Bitcoin Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 08.12.2025

American Bitcoin Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

Mit einer Performance von -8,95 % musste die American Bitcoin Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der American Bitcoin Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,7300€, mit einem Minus von -8,95 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Bitcoin Aktie damit um -43,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,54 %.