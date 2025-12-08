    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Bitcoin AktievorwärtsNachrichten zu American Bitcoin

    American Bitcoin Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die American Bitcoin Aktie bisher Verluste von -8,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der American Bitcoin Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    American Bitcoin Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Mit einer Performance von -8,95 % musste die American Bitcoin Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der American Bitcoin Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,7300, mit einem Minus von -8,95 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Bitcoin Aktie damit um -43,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,54 %.

    American Bitcoin Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -43,39 %
    1 Monat -53,54 %

    Informationen zur American Bitcoin Aktie

    Es gibt 195 Mio. American Bitcoin Aktien. Damit ist das Unternehmen 339,96 Mio. € wert.

    American Bitcoin Aktie jetzt kaufen?


    Ob die American Bitcoin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Bitcoin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    American Bitcoin

    -8,42 %
    -43,39 %
    -53,54 %
    -66,88 %
    ISIN:US02462A1043WKN:A41FAE





