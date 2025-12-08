    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex

    Diginex Aktie sinkt rapide - -8,86 % - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Diginex Aktie bisher Verluste von -8,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Die Diginex Aktie notiert aktuell bei 6,7900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6600  entspricht. Der Kursrückgang der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,86 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Diginex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,94 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um -21,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,71 %.

    Diginex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,32 %
    1 Monat -50,71 %
    3 Monate +11,94 %

    Informationen zur Diginex Aktie

    Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,26 Mio. € wert.

    DAX, Kloeckner & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6



