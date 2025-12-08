Diginex Aktie sinkt rapide - -8,86 % - 08.12.2025

Obwohl die Diginex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,94 %.

Die Diginex Aktie notiert aktuell bei 6,7900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6600 € entspricht. Der Kursrückgang der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,86 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um -21,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,71 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,32 % 1 Monat -50,71 % 3 Monate +11,94 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,26 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.