Logwin Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Logwin Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,63 % hinzunehmen.

Die Logwin Aktie ist bisher um -15,32 % auf 210,00€ gefallen. Das sind -38,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Logwin auf +0,83 %.

Logwin Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,72 % 1 Monat +0,83 % 3 Monate -7,63 % 1 Jahr -3,20 %

Informationen zur Logwin Aktie

Es gibt 3 Mio. Logwin Aktien. Damit ist das Unternehmen 640,34 Mio. € wert.

Logwin Aktie jetzt kaufen?

Ob die Logwin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Logwin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.