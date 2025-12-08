    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLogwin AktievorwärtsNachrichten zu Logwin

    Besonders beachtet!

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Logwin Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Logwin Aktie, bisher, um -15,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Logwin Aktie.

    Besonders beachtet! - Logwin Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025
    Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand

    Logwin bietet umfassende Logistiklösungen und ist ein bedeutender Akteur im globalen Logistikmarkt.

    Logwin Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Die Logwin Aktie ist bisher um -15,32 % auf 210,00 gefallen. Das sind -38,00  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Logwin Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,63 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Logwin auf +0,83 %.

    Logwin Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,72 %
    1 Monat +0,83 %
    3 Monate -7,63 %
    1 Jahr -3,20 %

    Informationen zur Logwin Aktie

    Es gibt 3 Mio. Logwin Aktien. Damit ist das Unternehmen 640,34 Mio. € wert.

    Logwin Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Logwin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Logwin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Logwin

    -9,68 %
    -4,72 %
    +0,83 %
    -7,63 %
    -3,20 %
    -7,63 %
    +72,86 %
    +169,19 %
    +21,08 %
    ISIN:LU1618151879WKN:A2DR54



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Logwin Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025 Am 08.12.2025 ist die Logwin Aktie, bisher, um -15,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Logwin Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     