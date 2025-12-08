    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBaumwolle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Baumwolle
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump plant Milliardenpaket für Landwirte

    Für Sie zusammengefasst
    • Milliardenpaket von Trump für Landwirte angekündigt.
    • 12 Milliarden Dollar Unterstützung für betroffene Farmer.
    • Hilfe wegen Handelskonflikten und steigenden Kosten.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Regierung plant ein Milliardenpaket zur Stützung der Landwirte. Es sollte am frühen Nachmittag Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) von US-Präsident Donald Trump verkündet werden und ein Volumen von zwölf Milliarden Dollar haben. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, die Ankündigung spiegele das Engagement des Präsidenten wider, den amerikanischen Landwirten zu helfen.

    Das meiste Geld, elf Milliarden Dollar, soll an Landwirte gehen, die Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis und Baumwolle anbauen. Das Weiße Haus bezeichnete es als Hilfe für die Landwirte, die unter der Vorgängerregierung von Präsident Joe Biden unter hohen Kosten sowie den von der damaligen Regierung gepushten Programmen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion gelitten hätten.

    Das Onlineportal Politico schrieb, die Ankündigung folge auf monatelange Versprechungen der Regierung, Landwirten Hilfe zu leisten, die unter den Auswirkungen der Handelskonflikte des Präsidenten und steigenden Produktionskosten litten. Die amerikanischen Farmer hatten unter anderem Probleme, weil sie kaum noch Soja an China verkaufen konnten. China war ihr Hauptkunde.

    Soja-Exporte nach China bisher nur stockend

    Inzwischen hat sich die Lage nach Angaben der Regierung entspannt. China habe sich zum Kauf von Millionen Tonnen an Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten verpflichtet, hatte US-Finanzminister Scott Bessent Ende Oktober bekanntgegeben. Über die kommenden drei Jahre werde die Volksrepublik 25 Millionen Tonnen an US-Soja jährlich kaufen.

    Der Sender CNBC hatte aber Mitte November berichtet, dass China laut Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) bisher nur sehr stockend amerikanisches Soja kaufe. Die "Washington Post" schrieb, seit dem Gipfeltreffen zwischen Trump und dem Präsident Xi Jinping Ende Oktober in Südkorea habe Peking nur ein Viertel der vereinbarten Menge gekauft, die Regierung sei aber zuversichtlich, dass es mehr werde.

    Landwirte haben Trump politisch unterstützt, aber seine Handelspolitik und die sich häufig ändernden Zollsätze würden sie besorgen, schrieb die "Post". Die Milliardenhilfe sei die jüngste Maßnahme der Regierung, um auf die Ängste der Wähler hinsichtlich steigender Kosten zu reagieren./tm/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trump plant Milliardenpaket für Landwirte Die amerikanische Regierung plant ein Milliardenpaket zur Stützung der Landwirte. Es sollte am frühen Nachmittag Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) von US-Präsident Donald Trump verkündet werden und ein Volumen von zwölf Milliarden Dollar haben. Eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     